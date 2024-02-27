"Я зробив це спеціально": Кевін Костнер у новому фільмі зняв свого сина

Зірка "Єллоустона" Кевін Костнер повернеться на великий екран у своєму епічному вестерні "Горизонт", на створення якого пішли десятиліття. Хейс Костнер дебютував у фільмі свого батька.

Американський актор, режисер і продюсер Кевін Костнер розповів, що запросив власного сина у свій новий фільм "Горизонт: Американська сага", щоб вони могли разом "тусуватися". 15-річний Хейс, якому на момент зйомок було 13 років, дебютував у трейлері, який був випущений 26 лютого, повідомляє Еxpress.

У прев'ю своєї сцени Гейс показаний разом з актрисою Сієнною Міллер, яка грає роль його матері у вестерні. У цій насиченій подіями сцені він допомагає персонажу Сієнни і молодій дівчині, імовірно, його сестрі, знайти таємний притулок, тоді як на їхній будинок нападають. "Усе гаразд, я буду з татом", — каже він їм у кадрі, перш ніж закрити двері.

Кевін раніше дражнив, що його син "дуже хороший" у фільмі під час розмови з журналістами. "Хейс грає однойменного персонажа, якого я насправді граю у фільмі. Йому 13 років, а сценарій існує довше", — поділився знаменитий актор.

Він розповів, що його син Хейс від колишньої дружини Крістін Баумгартнер, прийняв рішення взяти участь у кастингу. Ця новина стала несподіванкою для Кевіна. Але, за його словами, на знімальному майданчику вони зможуть проводити більше часу разом.

"Я зробив це спеціально, щоб він міг тусуватися зі мною. І те ж саме з Кейденом, те ж саме з Грейс. Я, як і будь-який інший батько, дуже радий. Це справді здорово. Їм слід піти зі мною", — сказав Кевін.

Вестерн "Горизонт: Американська сага", задуманий як кінематографічна стрічка з чотирьох частин, але наразі тільки дві частини завершено, і вони готові до випуску цього року. В описі йдеться, що серіал-блокбастер "досліджує привабливість Старого Заходу і те, як він був завойований, втрачений через кров, піт і сльози багатьох". Прем'єра фільму відбудеться 28 червня 2024 року.

У Кевіна, крім Гейса, також є сини Кейден, Джо, Ліам і доньки Грейс, Енні та Лілі.

Раніше повідомлялося, що 68-річний Кевін Костнер зустрічається зі співачкою, молодшою за себе на 20 років. Актор нещодавно розлучився зі своєю попередньою дружиною і вже встиг знайти їй заміну.