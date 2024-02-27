5 секретів краси, яких варто повчитися у француженок

Французькі жінки славляться своїм невимушеним стилем і елегантністю. Французький стиль уособлює елегантність, бездоганність і невимушеність. Вони відомі своїм умінням поєднувати базові предмети одягу з аксесуарами, створюючи стильні та невимушені образи. Вони вважають за краще носити базові кольори, такі як чорний, білий, сірий і бежевий, і додавати до них яскраві акценти. Француженки також обожнюють класичні предмети гардероба, такі як біла сорочка, маленька чорна сукня та смугастий морський светр.

Саме француженки своєю невимушеністю та впевненістю є прикладом для жінок. Багатьом відомі ікони французької моди такі як Коко Шанель, Бріджит Бардо та Маріон Котійяр. Їхні стилі варіювалися від класичних і позачасових до сміливих і авангардних. Коко Шанель, наприклад, відома своїми елегантними та витонченими дизайнами, тоді як Бріжит Бардо є втіленням шикарного та легкого французького стилю. Маріон Котійяр славиться своїм сучасним і гострим модним вибором. Французький стиль часто асоціюється з мінімалізмом, стриманою елегантністю і ноткою романтики. Саме тому стилісти значну увагу приділяють цім жінкам, які відіграли неабияку роль у моді. Так, стиліст Оксана Холрд розповіла, свої спостереження про секрети їх краси.

"Вино, сир, круасани — зовсім незрозуміло, як за такої дієти француженкам вдається зберігати свою легендарну витонченість. Є певні секрети у догляді, яким вони незмінно слідують",- говорить стиліст.

Яким секретам краси француженки варто слідувати

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1.Перестаньте вмиватися водою!

Вода з-під крана дуже сильно сушить шкіру, тому француженки вважають за краще вмиватися міцелярною водою. Просто змочіть їй ватяний диск і протріть ним обличчя та шию — вона добре видаляє бруд і не сушить шкіру. Якщо у вас немає алергії на міцелярну воду, змивати її не потрібно, однак, якщо ви використовуєте велику кількість декоративної косметики, додатково варто використовувати інший засіб для очищення.

Фото: Freepik

2.Спростіть догляд за шкірою!

Все, що вам потрібно, це засіб для зняття макіяжу, зволожуючий крем і, якщо засоби дозволяють, сироватка. Легкий щоденний масаж робить магію. У догляді за шкірою обличчя важливі не круті косметичні новинки, а стабільність.

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3.Підтримуйте зачіску.

Не забувайте відвідувати перукаря кожні 6–8 тижнів, щоб підтримувати форму стрижки та колір. Доглянуте, чисте, сяюче волосся — вже половина образу.

4. Використовуйте мінімум декоративної косметики.

Обмежтеся одним або двома засобами, які підкреслять бажане або приховають недосконале. Щоб освіжити колір обличчя достатньо рум’ян. Щоб вирівняти тон проблемної шкіри скористайтеся тональним кремом та нічим більше. А якщо намічається щось особливе, вас виручать smokey eyes або червона помада (не "і"!).

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5.Не забувайте про парфуми

Фокус у тому, щоб завжди приємний, але не нав’язливий аромат.

Не перестарайтеся — краплі парфумів цілком достатньо. Не обливатися, як більшість звикли, що неможливо встояти поряд. Це працює навпаки.

Намагайтеся робити це неквапливо, насолоджуючись самим процесом. Створіть такий власний маленький ритуал

Нагадаємо, раніше ми писали, найкращі парфуми на весну: аромати, які підійдуть кожній жінці. Крім цього, Фокус писав, як правильно наносити парфуми, щоб запах тримався якомога довше.