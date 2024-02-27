Прінс Джексон був помічений на знімальному майданчику фільму про його легендарного батька Майкла (фото)

Старшого сина Майкла Джексона, Прінс Джексон, помітили, коли він прямував на знімальний майданчик фільму "Майкл" у Лос-Анджелесі. У стрічці буде показано життя і музичну кар'єру його батька.

Старшого сина Майкла Джексона, Прінс Майкл Джексон, помітили на знімальному майданчику майбутнього фільму про свого батька-легенду музики, повідомляє Мirror.

Очікується, що біографічний фільм "Майкл" вийде наступного року, і в ньому головну роль грає кузен Принца Джаафар Джексон, а також актори Майлз Теллер у ролі адвоката Джона Бранки, Колман Домінго в ролі батька Джо Джексона і Ніа Лонг у ролі матері Кетрін Джексон.

27-річний Прінс був одягнений у сіру толстовку з капюшоном, мішкуваті сині джинси і кросівки. Своє довге каштанове волосся він зібрав у низький хвіст і низько насунув на голову чорну бейсболку. Хлопець, мабуть, хотів стати свідком того, як його двоюрідний брат "оживив" його батька. Прінс на знімальному майданчику зустрівся зі своїм двоюрідним братом Джафаром.

Продюсер Грем Кінг уже похвалив Джафара, пояснивши: "У Джафара кожен погляд, кожна нота, кожен танцювальний рух — це Майкл. Він втілює Майкла так, як не зміг би жоден інший актор".

У минулому Прінс відкрито розповідав про захворювання свого батька: "У нього було шкірне захворювання, зване вітиліго, я думаю, це було навіть у звіті про розтин. Я думаю, що причина цього — це питання для припущень, але це або вітиліго, або якась форма вовчака, яка сприяла розвитку вітиліго".

Майкл Джексон і його син Прінс Фото: instagram.com/princejackson

Прінс Майкл Джексон Фото: instagram.com/princejackson

Окрім цього, згадуючи поп-зірку, Прінс описав свої враження від його зовнішності: "У нього було багато невпевненості, його зовнішній вигляд був якимось неохайним".

Нагадаємо, 14 лютого повідомлялося, що племінник Майкла Джексона зіграв свого дядька в біографічному фільмі. І режисер, і продюсер відзначають дивовижну схожість Джаафара з Майклом Джексоном.