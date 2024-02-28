Весна 2024: Андре Тан назвав головні модні тренди сезону

Навесні 2024 в моді жіночність. А це означає, що варто обзавестися речами, які підкреслюють вашу красу, елегантність і сексуальність.

Весна з хвилини на хвилину вступить у свої права, а це означає, що настав час переглянути свій гардероб і підігнати його під останні модні тенденції, щоб найближчі три місяці мати стильний і актуальний вигляд. Що обов'язково потрібно мати з речей для відповідності трендам, розповів відомий український дизайнер Андре Тан. Його поради допоможуть вам завжди виглядати на мільйон.

За його словами, глобальна тенденція весни 2024 року — курс на жіночність.

Спущені плечі.

Ви, напевно, помічали, що на червоних доріжках світові зірки намагаються максимально відкрити плечі. Чого вартий тільки образ Зендеї у футуристичному комбінезоні, якому вона надала сексуальності, приспустивши його на одне плече.

"Цей тренд вже зараз полюбився багатьом і залишиться з нами цієї весни — це дуже гарно і сексуально!" — підкреслює Тан.

Фото: andre_tan_official/instagram

Білий колір

Білий — це колір чистоти, невинності, свіжості та найжіночніший. Не дивно, що навесні 2024 року він у тренді. Він гарний як сам по собі, так і в різних комбінаціях і відтінках. Тож якщо у вас ще немає нічого білого в гардеробі, обов'язково виправте це упущення.

Фото: andre_tan_official/instagram

Багатошаровість

Багатошаровість плавно переходить з осінньо-зимового сезону у весну і літо.

"Носіть топи з сорочками, піджаками і плащами, а поверх джинсів одягайте спідниці і шовкові хустки", — рекомендує гуру моди.

Фото: andre_tan_official/instagram

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Квіти

Квіткові мотиви на сукнях, блузах, штанах — що може бути жіночнішим і веснянішим? Цієї весни в тренді великі червоні квіти.

"Ще одна частина декору, одяг з якою точно варто приміряти, — 3D-квіти, які прикрашають і спідниці, і сукні, і чокери", — зазначає модельєр.

Фото: andre_tan_official/instagram

Поєднання чорного та білого

Два вічних і модних кольори, які ніколи не втрачають своєї актуальності. Світові тенденції пропонують по-новому поглянути на комбінацію цих відтінків. Важливо — білий і чорний краще поєднувати в нерівних пропорціях, тобто добре, якщо один колір у вбранні переважає.

Фото: andre_tan_official/instagram

Занижена талія

Якщо джинси і штани із заниженою талією кочують із сезону в сезон, то навесні 2024 на піку моди — сукні із заниженою талією.

"Вони вирізняються, як правило, приталеним кроєм, а пишна спідниця, що зазвичай починається в ділянці талії, у цих моделей бере свій початок біля стегон", — пояснив Андре Тан.

Фото: andre_tan_official/instagram

Раніше Фокус писав, які фасони джинсів будуть у тренді навесні 2024 року.