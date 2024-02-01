Про які кольори краще забути, а які відтінки варто придбати - модні тенденції 2024 року

Мода, тренди — це широкі поняття, які швидкоплинно змінюються. З року в рік, з приходом нового сезону, постійно змінюються основні кольори, принти та фасони, яким надають перевагу дизайнери, модельєри та стилісти.

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Звісно, суспільству залишається лише підлаштовуватися під модні тенденції. Фокус підготував підбірку антитрендів 2024 року, а саме про які кольори та принти краще забути у 2024 році.

Неонові кольори

Неоновий колір одягу останнім часом був дуже популярний серед молоді. Він дійсно надає яскравості і оригінальності образу, однак у новому 2024 році про цей колір краще забути. До цього списку також можна віднести і яскраві та не натуральні відтінки кольорової палітри.

Принти

Мультяшний принт на одязі — вічний та популярний тренд, як серед дитячого, так навіть і дорослого одягу. Ця модна деталь дизайну додає емоційності та оригінальності до стилю. Існує безліч мультяшних персонажів, однак серед популярних Мікі Маус, Губка Боб, Супермен, спайдермен та багато інших.

Однак у 2024 році краще забути про дрібні та мультиплікаційні принти. Вони вважатимуться не модними і навіть застарілими. Не варто одразу розчаровуватися, дизайнери та стилісти пропонують замінити принти мультсеріалів на більш абстрактні, або, наприклад, принти природи.

Які кольори все ж будуть модними у 2024

Якщо 2023 рік був роком Барбі-манії та всього рожевого, то у 2024 році про яскравий відтінок рожевого можна забути. З'являються нові кольорові тенденції. Зокрема, дизайнери прогнозують популярність чорного, сірого, пісочного та червоного кольорів у різних їх варіаціях.

ніжний абрикосовий відтінок

Найбільш трендовим у 2024 році буде ніжний абрикосовий відтінок. Фактично це мʼяка варіація помаранчевого кольору. Дизайнери переконують, що цей варіант слід використовувати на легких та повітряних речах як сукні, були, легці светри та юбки.

королівський синій колір

Також слід спробувати додати в гардероб речі синього кольору. У 2024 році королівський синій колір, який є яскравим та насиченим відтінком синього кольору та асоціюється зі статусом, розкішшю і благородством, буде досить популярним. Цей колір часто використовується в символіці королівських сімей, тому додавши його в свій гардероб ви автоматично додаєте статусність.

вишнево-червоний відтінок

Елегантності в стилі додасть червоний колір. У 2024 році варто звернути увагу на вишнево-червоний відтінок. Цей колір характеризується насиченістю та глибиною. Він може мати варіації від темного вишнево-червоного до світлого рожево-червоного.

міленіальний рожевий

Звісно, хто все ж не встиг насититися рожевим кольором, дизайнери вирішили все ж дати шанс його відтінкам. Мова йде про колір Millennial pink — міленіальний рожевий (також відомий як "рожевий рум’янець" або "блідо-рожевий"). Цей колір був популярним наприкінці 2010-х років. Минуло 14 років і він знову повернувся. Цей відтінок рожевого часто описують як приглушений або лососевий. Його часто асоціюють з сучасністю, жіночністю та мінімалізмом.

колір металік

Також повертається до трендів колір металік. Він відображає металеві відтінки, такі як срібло, золото, бронза або мідь. Може бути представлений як у глянцевих, блискучих, мерехтливих або дзеркальних варіаціях. Його можна купувати в різних варіантах одягу, включаючи вечірні сукні, спідниці, кофти або навіть як спортивний одяг. Також його можна обирати на взутті, сумках, рукавичках, прикрасах та різних аксесуарах. Цей колір можна використовувати як в повсякденних, так і в особливих випадках. Цей колір дає можливість виражати свою креативність і створювати шикарні образи.

Також спокійно можете купувати речі фісташкового кольору. У 2024 році він буде одним із модних варіантів. Цей відтінок зеленого з нотками світлих коричневих або сірих відтінків є ніжним і свіжим. Його можна використовувати як в одязі, так і аксесуарах, макіяжі.

бузковий колір

Весною і літом зверніть увагу на бузковий колір. Цей ніжний відтінок фіолетового чудово поєднується з різними кольорами, від нейтральних до яскравих. Він надає образу ніжності і жіночності. Бузкові сукні, блузки, спідниці та аксесуари можуть створювати романтичний і елегантний образ. Бузковий колір також можна поєднувати з іншими кольорами, такими як льодяний крем, м'ятний, бежевий або кольорами пастельних відтінків.

кислотно-зелений відтінок

У 2024 році повернеться також варіація кислотних кольорів. Мова йде про кислотно-зелений відтінок, який також називається неоновим зеленим. Це світлий відтінок зеленого з яскравими та насиченими відтінками. Він енергійний, яскравий і додає свіжості та пожвавлення у будь-який образ чи дизайн.

Багато модних брендів і дизайнерів впроваджують цей відтінок у свої колекції, щоб надати їм сучасного і сміливого вигляду. Відтінок кислотно-зеленого використовувати як у самостійному вигляді, так і у поєднанні з іншими яскравими кольорами для створення яскравих та модних образів.

канарковий колір

Також у моді буде жовтий колір. Мова йде про так званий канарковий колір, який має світло-жовтий або золотисто-жовтий відтінок. Його асоціюють з яскравістю, радістю та оптимізмом.

Однак стилісти все ж радить обирати кольори залежно від настрою та бажання виділитися.

Нагадаємо, раніше ми писали про антитренди 2024 року — шість речей, які можуть зіпсувати навіть найстильніший образ. Крім цього, блогерка розповіла, чому пере светри тільки раз на рік.