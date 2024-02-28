Принц Гаррі та Меган можуть бути змушені переїхати до Канади: що відомо

Експерт Майкл Коул вважає, якщо принцу Гаррі буде відмовлено в американській візі, Сассекські можуть повернутися в Канаду. У США розглядатимуть питання безпеки його перебування в країні.

Принц Гаррі та Меган Маркл можуть повернутися до Канади, якщо заяву Гаррі на продовження візи в США не буде прийнято. За словами експерта Майкла Коула, таке рішення може бути ухвалено у зв'язку зі згадкою про вживання наркотичних речовин в анкеті герцога Сассекського, пише Еxpress.

Майкл Коул вважає, що Сассексам, можливо, доведеться повернутися в Канаду, якщо вони не зможуть залишитися в США, де чиновники розглядатимуть питання безпеки його перебування в країні.

"Звісно зізнання в книзі не є доказом під присягою, це не показання свідків. Але це досить сильний непрямий доказ того, що він (принц Гаррі — ред.) вживав наркотики. І якщо з'ясується, що він не сказав правду у своїй візовій формі, американці дуже серйозно стежать за своєю імміграцією і його можуть вигнати з країни, а візу можуть анулювати. Принца можуть попросити негайно покинути Америку", — зазначив Коул.

Він також обговорив нещодавні коментарі колишнього президента США Дональда Трампа про те, що нинішній президент Джо Байден "захищає" Гаррі. Майкл Коул сказав: "З Дональдом Трампом ти або всередині, або поза, ти або друг, або ворог. Якщо він вважає тебе ворогом, він зробить усе можливе, щоб діяти проти тебе, у цьому немає жодних сумнівів, ясно, як день і ніч. Це дуже серйозна справа".

Повідомляється, що Трамп був незадоволений тим, що команда Байдена тримала в секреті подробиці імміграційного статусу принца. Експрезидент обурився, що команда Байдена "захищала Гаррі".

Нагадаємо, 22 лютого повідомлялося, що шлях принца Гаррі до примирення з королівською сім'єю може зайняти роки. Герцогу Сассекському необхідно завоювати "довіру". На думку журналістів, принц Гаррі планує "проводити більше часу" в Англії зі своїм хворим батьком.