Ребекка Фергюсон, зірка "Дюни", розповіла про жахливого колегу

Актриса поскаржилася на огидне ставлення з боку колеги-актора. Але стверджує, що це не Г'ю Джекман чи Том Круз.

Зірка "Дюни" Ребекка Фергюсон розповіла, що колишній колега за фільмом кричав на неї і змусив піти зі знімального майданчика в сльозах. Вона не назвала ім'я, але зазначила, що це не Г'ю Джекман і не Том Круз. У "Дюні" актриса зіграла леді Джесіку. Про це пише Daily Mail.

40-річна шведська актриса розповіла про життя на знімальному майданчику як молода зірка, коли вона з'явилася у вівторок в епізоді подкасту "Царство з Джошем Смітом".

Під час подкасту Ребекка розповіла, що є один "абсолютний ідіот серед колег", з яким вона ніколи більше не працюватиме після того, як з нею поводилися на зйомках попереднього фільму, але підтвердила, що це були не Г'ю Джекман або Том Круз, з якими вона грала разом у фільмах "Найвеличніший шоумен" і "Місія нездійсненна".

Ребекка Фергюсон на прем'єрі "Дюни" в Нью-Йорку Фото: Getty Images

"Я пам'ятаю, був момент, коли ця людина була такою невпевненою і злою, тому що вона не могла зіграти сцену. І я думаю, що я була настільки вразлива і незручна, що на мене кричали. Але оскільки ця людина була номером один у списку викликів, для мене не було жодного захисту. Тож ніхто мене не підтримав. І я плакала, йдучи зі знімального майданчика", — зізналася актриса.

Ребекка згадує, що на знімальному майданчику партнер по фільму говорив їй: "Ти називаєш себе актрисою? Це те, з чим мені доведеться працювати? Що це за х***я?" перед усією командою.

"Я стояла там, у шоці", — сказала вона.

Ребекка сподівалася, що в цій ситуації вона отримає підтримку продюсерів, але її не було. Тому вона захищала себе сама.

Ребекка заявила, що прийшла наступного дня і вперше заговорила. "Забирайся з мого знімального майданчика", — сказала вона колезі.

"Я пам'ятаю, як мені було так страшно. Я подивилася на цю людину і сказала: "Можете йти. Я буду працювати перед тенісним м'ячем. Я ніколи більше не хочу вас бачити", — маючи на увазі м'яч, який зазвичай насаджують на палицю і він імітує відсутнього актора.

За словами Ребекки, продюсери сказали їй, що вона не може вчинити так з актором, про якого йдеться, якого називають "номером один", тому що вони повинні були бути на знімальному майданчику. Але актриса стояла на своєму.

Ребекка сказала, що після сцени вона пішла до режисера і зажадала пояснити, чому таку поведінку було дозволено продовжувати. Але пояснень так і не отримала.

Вона запевнила фанатів, що огидним колегою був не Г'ю Джекман, з яким вона грала разом у "Найвеличнішому шоумені" і не Том Круз, з яким вона грала у фільмі "Місія нездійсненна".

У подкасті вона розповіла і про роботу над фільмом "Дюна" з Дені Вільневом. Зазначивши, що зніматися було легко і вона отримала задоволення. У новому хіті вона виконала роль леді Джесіки, матері Пола Атрейдеса.

Трейлер фільму "Дюна: Частина друга"

Тепер фанати гадають, який із партнерів Ребекки по знімальному майданчику виявився хамом.

У бойовику "Геркулес" (2014) вона грала разом із Двейном Джонсоном. У фільмі "Життя" (2017) вона зіграла роль доктора Міранди Норт разом із Джейком Джилленголом у головній ролі.

У "Найвеличнішому шоумені" (2017) її партнером був Г'ю Джекман, у "Сніговику" (2017) — Майкл Фассбендер.

У фільмі жахів "Доктор Сон" (2019) — вона грала з Юеном МакГрегором, а у фільмі "Люди в чорному: Інтернешнл" (2019) партнером Ребеки став Крісом Гемсворт. Також у неї був ще один проєкт із Г'ю Джекманом і три фільми з Томом Крузом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як пройшла прем'єра фільму "Дюна: частина друга" в Києві. Серед інших, на прем'єрі був актор В'ячеслав Хостікоєв, який озвучував Тімоті Шаламе.