Скандал у сім'ї Майлі Сайрус: мати співачки "увела" хлопця у своєї доньки

Тіш Сайрус вийшла заміж за актора Домініка Перселла. Раніше зірка "Втеча з в'язниці" зустрічався з її дочкою Ноа.

Тіш Сайрус, мати відомої співачки Майлі Сайрус, минулого року вийшла заміж за актора Домініка Перселла. Але на весіллі не було її доньки Ноа. І зараз інсайдер розповів, що раніше Домінік зустрічався саме з нею. І тепер мати та донька не спілкуються. Про це пише Us Weekly.

Мати Майлі Сайрус вийшла заміж за 54-річного актора "Втеча з в'язниці" в серпні минулого року.

Весілля Тіш Сайрус і Домініка Перселла Фото: Instagram Tish Cyrus-Purcell

Майлі була присутня на весіллі, але її сестра Ноа і брат Брейсон були відсутні.

Весілля Тіш Сайрус і Домініка Перселла Фото: Instagram Tish Cyrus-Purcell

Інсайдер тепер стверджує, що Ноа була романтично пов'язана з Домініком, коли Тіш з ним познайомилася.

Знаменита сім'я Майлі Сайрус останніми роками була розлучена загадковою ворожнечею, і тепер інсайдер поділився новими звинуваченнями про те, що насправді відбувалося за лаштунками, в сенсаційному звіті Us Weekly.

Матріарх Тіш, 56 років, яка пережила "повний психологічний зрив" перед розлученням із Біллі Реєм Сайрусом, зв'язала себе узами шлюбу з 54-річним актором "Втечі з в'язниці" торік, у серпні 2023 року.

Однак, хоча деякі члени сім'ї, як-от донька Майлі, були присутніми на її весіллі з австралійським актором, 24-річна Ноа і брат Брейсон не були присутні на весіллі, що породило на той час чутки про розлад.

Інсайдер повідомив виданню, що Ноа зустрічалася з Домініком і Тіш знала про це, коли завела з ним стосунки.

Весілля Тіш Сайрус і Домініка Перселла Фото: Instagram Tish Cyrus-Purcell

"Сварка між Ноа і Тіш виходить далеко за рамки того, що думають люди. Ноа дуже засмучена тим, що Тіш вкрала в неї Домініка", — повідомив інсайдер.

Раніше цього місяця Тіш з'явилася в подкасті Call Her Daddy і розповіла про свої стосунки з Перселлом, включно з їхнім першим побаченням.

Вона пояснила, що вперше він звернувся до неї 2016 року в Instagram, але вона пропустила це.

"Я підписалася на нього в Instagram, і він написав мені і просто сказав: "Привіт, Тіш, просто хотів сказати, я думаю, ти дуже крута. І ти так здорово справляєшся зі своєю сім'єю", — розповіла вона.

Після вони довго не спілкувалися. Аж до розлучення Тіш із Біллі Реєм. Вони знову почали спілкуватися, сходили на побачення і зізналися одне одному в коханні.

Зрештою пара одружилася в серпні 2023 року, але її дочка Ноа і син Брейсон не були присутні. Джерело повідомило, що Ноа не запросили.

Ноа Сайрус Фото: Getty Images

Весілля відбулося в розкішному особняку Майлі в Малібу, і інсайдер заявив, що зовні була охорона, на той випадок, якщо Ноа прийде.

Також інсайдер повідомив, що Ноа завжди була близька зі своїм батьком, що спричинило розлад між нею і Майлі.

Біллі Рей також одружився з австралійською співачкою Firerose наприкінці жовтня минулого року під час "неземного свята кохання".

У співака кантрі Біллі Рея і Тіш Сайрус є спільні діти: Майлі, Ноа, Брейсон, а також Бренді і Трейс. Біллі Рей усиновив Бренді і Трейс від попередніх стосунків Тіш, а також має спільного сина Крістофера, 31 рік, від своєї колишньої подруги Крістін Лакі.

Майлі Сайрус із батьками Фото: Getty Images

З чуток, сімейний розлад поширюється і на Майлі, яка, зокрема, не згадала свого батька у своїй подячній промові на церемонії вручення "Греммі" на початку цього місяця. Повідомляється, що стосунки дуету батька і доньки стали хиткими після його розставання з Тіш.

Інсайдер розповів незабаром після церемонії вручення "Греммі" на початку цього місяця, що Біллі "багато разів намагався зв'язатися з Майлі", а також вітав її з перемогою.