"У мене немає віку": Мадонна знялася в новій рекламі та відповіла своїм критикам (відео)

Нещодавно знаменитість зазнала критики через її вік. У рекламі показано, що зараз вона має набагато молодший вигляд.

65-річна американська співачка, танцівниця і продюсерка Мадонна мала дуже яскравий і молодий вигляд у новій рекламі бразильського банку Itaú, повідомляє Еxpress.

Королева поп-музики представила зразок шику. Суперзірка одягла коротку шкіряну спідницю з довгим чорним шлейфом, шкіряний корсет і довгі рукавички. На ногах у неї були незвичайні чоботи на високих підборах. Образ знаменитість доповнила розкішним перловим намистом у стилі бароко. У кліпі вона витончено піднімалася королівськими сходами в Палаці Гарньє в Парижі.

На відео видно, що шкіра Мадонни сяє, її розпущене світле волосся випромінює красу, кидаючи виклик плину часу.

"Це відео було створено, щоб подякувати моїм бразильським шанувальникам за їхню любов і відданість. Це було б неможливо без невпинної підтримки банку Itau і моєї команди", — написала Мадонна.

Крім цього, вона відповіла своїм критикам-ейджистам: "Вони називають мене королевою поп-музики. Я знаю, що це комплімент, але монархія залишилася в минулому".

Звертаючись до критиків, співачка додала: "Це не так. У мене немає віку. Я різного віку. Рахуйте мої досягнення, а не кількість років, які я прожила на цій планеті. Я завжди винаходжу себе заново, щоб продовжувати залишатися собою".

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що Мадонна впала на сцені зі стільця під час концерту. Потрапивши в неприємну ситуацію, Мадолнна професійно "погасила" її.