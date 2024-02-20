Мадонна впала на сцені зі стільця під час концерту (відео)

Потрапивши в неприємну ситуацію, Мадолнна професійно "погасила" її. Таким чином вона вкотре показала свою майстерність і викликала захват публіки.

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65-річна американська співачка Мадонна, яка зараз перебуває в турі, присвяченому 40-річчю її творчої діяльності, потрапила в неприємний інцидент під час виступу в Сіетлі. Мережу облетіло відео, як під час її шоу на Climate Pledge Arena вона падає зі стільця.

Мадонна виконувала танець до пісні "Open Your Heart. Згідно з хореографією, танцюрист мав відсунути стілець, на якому сиділа артистка, назад до головної сцени, але через високі підбори спіткнувся, унаслідок чого і танцюрист, і Мадонна послизнулися й упали на сцену, піднявши ноги вгору.

Однак легендарна співачка вкотре показала, що не дарма вона — ікона поп-музики. Упавши, вона, ніби так і було задумано, перевернулася на живіт і засміялася, не випускаючи мікрофона з рук...

Інший член її команди, який знімав концерт, вийшов уперед і допоміг їй піднятися на крісло, а ще одна танцівниця, тягнучи за собою стілець, підійшла до співачки, обійняла Мадонну і трохи погладила її, перш ніж рушити далі.

Артистка спробувала рухатися далі, але метушня все ще діяла на неї, і вона сказала натовпу: "Чорт, я забула слова". Після цього зірка доволі швидко згадала текст і хореографію та закінчила пісню.

Після того як відео інциденту стало надбанням громадськості, шанувальники змогли тільки висловити своє захоплення.

"Вона до біса професіонал... Всі її зусилля заради того, щоб розважити нас... Ви маєте її любити... Вона неймовірна", "І ніхто не посміє сказати нічого поганого про її падіння, тому що вона сама винна в ньому і врятувала його своїм нахабним сміхом!" — пишуть під відео в мережі.

У червні 2023 року Мадонна була госпіталізована з важкою бактеріальною інфекцією, під час якої лікарі ввели її в медикаментозну кому, щоб допомогти боротися з хворобою. Їй довелося перенести початок туру, який був запланований на липень і стартував у жовтні на стадіоні О2.

Тур планується завершити 26 квітня в Мехіко.

Раніше Фокус писав, що Мадонна показала чергову порцію відвертих кадрів.