29 лютого 2024 року: Кассіана Римлянина — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ображати домашніх тварин. Якщо птахи літають дуже низько, то скоро будуть опади.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква згадує Іоанна Кассіана Римлянина. Він був християнським ченцем і богословом, жив у IV-V століттях н.е. в Галлії. Народився в заможній родині, ще з юності цікавився науками, особливо філософією та астрономією. Щоб продовжити навчання, Кассіан вирушив до Константинополя до Іоанна Златоуста. У нього він навчився доброчесного життя, пішов у скит і довго жив там у мовчанні й тяжкій праці. Потім чернець вирушив у монастирі Єгипту і Каппадокії.
Що не можна робити 29 лютого:
- ображати домашніх тварин і худобу
- ходити на риболовлю
- виносити сміття з дому
- прати одяг
Народні прикмети та повір'я:
- якщо на дворі цього дня мете заметіль, то літо буде дощовим
- північний вітер — чекайте похолодання та морозів
- тепло на вулиці — літо буде спекотним і посушливим
- якщо на даний момент залишилося багато запасів, значить, рік буде врожайним
- якщо птахи літають дуже низько, то скоро будуть опади
День ангела святкують:
Максим, Леоніла, Іван, Георгій, Нестор
Також цього дня:
1288 рік — Шотландія встановлює 29 лютого днем, коли жінка може запропонувати шлюб чоловікові, а в разі відмови він має сплатити штраф;
1504 рік — Христофор Колумб використовує місячне затемнення для залякування ямайських індіанців;
1712 рік — у Швеції після 29 лютого було 30 лютого;
1768 рік — у костелі міста Бар проголошують Барську конфедерацію;
1944 рік — замах УПА на командувача 1-го Українського фронту генерала армії Миколу Ватутіна, що спричинив його смерть 15 квітня;
2004 рік — фільм "Володар перснів: Повернення короля" отримує 11 "Оскарів".