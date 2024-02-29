Схаменулася й одягнулася: Б'янка Цензорі злякалася штрафу за непристойний вигляд (відео)

Незважаючи на те, що була одягнена практично з ніг до голови, Б'янка виглядала так само сумно. Її друзі не на жарт стурбовані тим, що вона втратила свою життєрадісність.

29-річна Б'янка Цензорі, яка нещодавно шокувала парижан прогулянкою вулицями в одних напівпрозорих колготах на голе тіло, здивувала їх, коли з'явилася вдягненою з ніг до голови. Разом із чоловіком Каньє Вестом вона покинула готель The Ritz і вирушила на обід, пише Daily Mail.

Цього разу вона, мабуть, злякавшись штрафу за непристойний зовнішній вигляд, одягла довгий шкіряний тренч, гольфи в сітку і гостроносі прозорі туфлі на підборах. Образ одна доповнила невеликими сережками у вигляді середнього пальця, а волосся гладко зачесала назад.

Репер традиційно був одягнений з ніг до голови. Він закрив обличчя чорною маскою і одягнувся в чорний водонепроникний костюм зі світловідбивними елементами.

Коли пара вийшла на вулицю, її оточив натовп фанатів, які хотіли отримати автограф Каньє.

Тим часом батько Б'янки Цензорі, відомий в Австралії гангстер, хоче серйозно поговорити з Вестом. Чоловіка добряче обурили фотографії його доньки, яка ходить вулицями в "непристойному" вигляді в той час, як її чоловік ховає своє тіло практично повністю. За словами друзів Лео Цензорі, його злить те, що Вест використовує його дочку як "Трофейну поні". Він упевнений: зі своїми дітьми, Норт і Чикаго, Каньє б ніколи так не вчинив.

Друзі Б'янки кажуть, що вже давно не дивуються її вбранням, оскільки їй "байдуже, в чому виходити на публіку", проте їх турбує те, що вона практично завжди має дуже сумний вигляд і рідко посміхається.

За свій фривольний вигляд Бьянка ризикує постати перед законом. У Франції стаття 222-32 нового кримінального кодексу (застосовується з 1 березня 1994 р.) передбачає: "Умисний прояв сексуальної поведінки на очах у інших у місці, доступному для загального огляду, карається одним роком тюремного ув'язнення і штрафом у розмірі 15 тисяч євро".

Не так давно дружину репера помітили з його дочкою Норт у ресторані швидкого харчування в Парижі. Для виходу з падчеркою Б'янка одяглася досить пристойно. На ній була байкерська куртка оверсайз, чорні колготи та туфлі. У такий спосіб вона дослухалася до прохання Кім Кардаш'ян, яка просила її пристойніше одягатися поряд з її дітьми.

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі сильно посварилася з Каньє Вестом.