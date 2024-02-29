5 трендових варіантів спідниць, які зроблять вас стрункішою (фото)

З приходом весни кожна жінка дістає з гардероба нові весняні речі і починає підбирати стильні образи для виходу у світ. Звісно весною у багатьох жінок падає вибір саме на спідниці, за якими вони вже встигли засумувати взимку. Однак, саме після зими багато людей помічають, що трішки погладшали, особливо це помічають жінки, які все життя прискіпливо відносяться до своєї зовнішності.

Звісно цей період також асоціюється з фразою: "Все, більше я нічого не їм. Я худну". Тому аби жінки не відносилися до себе так прискіпливо стиліст Яна Щебельська розповіла, які варіанти трендових спідниць цього сезону зможуть візуально зробити жінку стрункішою.

Сатинова спідниця

Сатинові спідниці цього сезону є дуже популярним трендом. Вони надають образу елегантності і жіночності, дозволяючи створити стильний і грайливий "лук". Ви можете поєднувати сатинову спідницю зі светром для повсякденного вигляду, або з блузою для вечірнього виходу. Крім цього, ця модель спідниці, завдяки своєму благородному матеріалу, який плавно огортає тіло і надає візуальну легкість, може створити вигляд більш стрункого силуету.

Спідниця з розрізом по нозі

Спідниця з розрізом по нозі — це один із трендів у моді цієї весни, який набув популярності в останні роки. Цей стиль спідниці може мати низький або високий розріз по боці або спереду, дозволяючи показати частково або повністю ногу. Це дуже жіночний і сексуальний елемент гардероба, який можна поєднувати зі шкіряним чи тканинним верхом для створення стильного образу. Крім цього, спідниця з розрізом біля штанини дозволяє жінці виглядати стрункіше.

Читайте також: Як носити поло цього сезону — поради від стиліста

Джинсова спідниця з ґудзик посередині

Джинсова спідниця з ґудзик посередині — це один із трендів у моді. Вона поєднує в собі класичний стиль джинс та цікавий додаток — ґудзик, які можуть бути в центрі уваги і додати оригінальності вашому образу. Ця спідниця може бути чудовим доповненням до різних образів, дозволяючи вам виглядати стильно та трендово. Джинсова спідниця з ґудзик посередині може створити візуальний ефект довшої талії, що може зробити фігуру стрункішою. Ґудзик можуть привертати увагу до центру талії та створювати враження вузькіших стегон. Такий детальний акцент може допомогти зробити силует більш плавним і збалансованим.

Спідниця на запах

Спідниці на запах — це справжній тренд цього сезону. Цей стиль додає жіночності та елегантності вашому образу, і може бути вдало поєднаний з різними верхами. Крім цього, спідниця на запах може створювати ілюзію стрункості через візуальний ефект, який вона надає, підкреслюючи талію та ноги.

Спідниця-олівець

Тенденція спідниці-олівець — це класичний і позачасовий стиль, який популярний десятиліттями. Спідниці-олівець відомі своїм приталеним кроєм, який облягає тіло та підкреслює вигини. Їх можна одягнути для офіційного офісного образу або для більш повсякденного вбрання. Спідниці-олівець бувають різної довжини: від коліна до міді і навіть міні. Їх можна носити з блузою чи сорочкою на ґудзиках для професійного вигляду або з коротким топом чи футболкою з малюнком для більш спокійної атмосфери. Загалом, тренд спідниці-олівець — це універсальний і шикарний варіант для будь-якого гардероба.

Нагадаємо, раніше ми писали, із чим носити шкіряні шорти весною, щоб мати стильний вигляд. Крім цього, Фокус писав, 5 секретів краси, яких варто повчитися у француженок.