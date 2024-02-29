Лідер "Скай" показав рідкісне фото з дорослою донькою

Олег і Тетяна Собчук сфотографувалися в метрополітені. Для повсякденної прогулянки в місті донька і батько навіть підібрали одяг у схожій колірній гамі.

Олег Собчук — соліст гурту "Скай" — показав фотографію зі своєю донькою Тетяною. На знімку, який музикант опублікував у своєму акаунті в соціальній мережі Instagram, дівчина дуже схожа на батька, що й помітили користувачі.

На світлині батько і дочка зображені в метрополітені. Музикант одягнений у чорну куртку і сірий шарф. Його дочка вибрала теплу сіру кофту, на яку одягла верхній одяг у чорно-білу клітинку. Як головний убір Тетяна віддала перевагу світло-сірим хутряним навушникам.

Сам Олег Собчук підписав фотографію коротко: "Доця моя рідна" і поставив смайлики у вигляді сердечок.

Користувачі соцмережі оцінили сімейний знімок і знайшли, що Тетяна дуже схожа на свого батька:

"Як схожі між собою. Колір очей однаковий".

"Красиві такі".

"Кайфові разом".

"Як дві краплі води".

Олег Собчук із донькою Тетяною в метро Фото: Олег Собчук/Instagram

Тетяна — старша донька фронтмена гурту "Скай" і його вже колишньої дружини Марії. Народилася 2003 року.

Тетяна Собчук — старша донька лідера гурту "Скай" Фото: Олег Собчук/Instagram

На початку лютого 80-річний Роберт Де Ніро показав рідкісне фото з 10-місячною донькою. Видання опублікувало фото актора з дівчинкою, а поруч — знімок Де Ніро з його батьком, художником-абстракціоністом-експресіоністом Робертом Де Ніро-старшим, у дитинстві. Якщо подивитися на знімки, вгадується схожість між батьком і дочкою.

Нагадаємо, у другій половині грудня 2023 року Девід Бекхем показав нью-йоркські кадри з дочкою Гарпер. Зірковий батько зі спадкоємицею позували на тлі хмарочосів і ялинки.