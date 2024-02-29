Каньє Вест закликав бойкотувати Adidas (відео)

Репер заявив, що бренд подав проти нього позов на $250 мільйонів і продає нове взуття від імені його марки, яку він не стверджував.

46-річний американський репер Каньє Вест закликав своїх шанувальників бойкотувати спортивний бренд Adidas через те, що той нібито випускає підроблені Yeezys, і позивається до нього на $250 мільйонів, пише Billboard.

За його словами, Adidas вирішив дати зелене світло кросівкам Steel Grey 350 V2 з його дизайном. Це музиканту дуже не сподобалося.

"Будь-хто, хто любить Ye, не став би купувати ці підроблені Yeezy. Я ніколи не робив таких забарвлень, мені за них не платять, і Аdidas подає на мене в суд. Усі нові, не схвалені 350-ті, огидні, а всі знають, що 350-ті були банальними. Вони не тільки випускають підроблені забарвлення, які не схвалені, вони пред'являють мені позов на $250 мільйонів, і вони також не платять мені за те взуття, яке вони випускають, на якому написано моє ім'я", — обурився Вест.

Нещодавно бренд оголосив, що продасть частину запасів Yeezy, що залишилися. Компанія розірвала партнерські відносини з Каньє 2022 року після низки його висловлювань, що розпалюють ненависть, і антисемітських коментарів. Тепер Adidas заявляє, що частина доходів від таких продажів піде групам, які "борються з дискримінацією і ненавистю, включно з расизмом і антисемітизмом".

Поки що немає жодних доказів того, що Adidas подав якийсь новий позов проти Веста або його компаній. У грудні минулого року бренд подав позов проти Yeezy LLC Веста на тій підставі, що "расистські, антисемітські та інші образливі публічні заяви і поведінка" Веста порушили їхню партнерську угоду і завдали "значної шкоди" бренду.

Тим часом у сімейному житті Каньє назрівають нові неприємності. Батько його дружини Б'янки Цензорі хоче серйозно поговорити з зятею з приводу того, що той виславляє його доньку в непристойному світлі, одягаючи її, як дівчину легкої поведінки.

Раніше Фокус писав, що на Каньє Веста подали до суду через новий альбом.