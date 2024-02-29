"Це подарунок Будди": який вигляд має жінка з найдовшими віями у світі (фото, відео)

Ю Цзянься каже, що довгі вії не завдають їй незручності, а навпаки — економлять час під час макіяжу. Причому жінка іноді навіть заправляє за вуха, щоб вії-рекордсмени не псували укладку.

Жінка з найдовшими у світі віями — їхній розмір становить 20,3 сантиметра двічі потрапила до"Книги рекордів Гіннеса". Інформація про це з'явилася на сайті Guinness World Records.

Ю Цзянься (Китай) є рекордсменом за довжиною вій з 28 червня 2016 року. На той час її вія мала довжину 12,4 см і розташовувалася на верхній повіці лівого ока. Однак вони з роками продовжували рости, і 20 травня 2021 року було підтверджено, що нова найдовша вія становила 20,5 см.

Усі вії Ю Цзянься особливо довгі, але найдовша з усіх була знайдена на верхній повіці її лівого ока.

"Вперше я усвідомила, що мої вії ростуть, у 2015 році. Вони продовжують повільно рости, стаючи все довшими та довшими. Я відвідувала лікарів, щоб дізнатися, чому мої вії довші, ніж у інших людей. Лікар не міг цього пояснити. Я також намагалася знайти наукові причини, такі як гени або щось іще. Однак ні в кого з членів моєї родини немає таких довгих вій, як у мене, тому це неможливо пояснити", — розповіла Ю Цзянься.

Ю Цзянься каже, що довгі вії приносять їй тільки позитивні емоції Фото: Guinness World Records

Дівчина навіть вважає, що її довгі вії можуть бути результатом божественного втручання.

"Я все думала про те, чому в мене такі довгі вії, а потім згадала, що провела в горах понад 480 днів багато років тому. Я сказала собі, що мої вії, мабуть, подарунок Будди. Ця рекордна особливість надає мені сили", — поділилася володарка найдовших вій.

Вії у жінки можуть ламатися і випадати, але завжди відростають до колишньої довжини Фото: Guinness World Records

Попри довжину її унікальних вій, Ю Цзянься каже, що вони не впливають на її повсякденне життя. У всякому разі, вони економлять їй час, коли вона наносить макіяж, адже жінка не користується тінями для очей, тушшю і підводкою.

"У повсякденному житті мої вії не приносять жодних турбот і труднощів. Просто багато радості. Тільки радість, жодних клопотів", — резюмувала Ю Цзянься.

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