Дівчина Бреда Пітта продемонструвала подарунок від актора (фото)

Уперше чутки про новий роман голлівудської зірки почали поширюватися восени 2022 року. На початку 2024 стало відомо, що вони вже живуть разом.

Дівчина Бреда Пітта Інес де Рамон вийшла у світ, несучи букет квітів, коли поверталася до їхнього з Піттом будинку. Про це пише Daily Mail.

Кохана колишнього чоловіка Анджеліни Джолі покидала офісну будівлю, тримаючи весняну квіткову композицію, що, судячи з усього, було ще одним романтичним жестом її коханого.

Інес де Рамон була одягнута в білу футболку, прямі чорні джинси, темно-коричневі чоботи на підборах. Її волосся було розпущене. Дизайнерка ювелірних прикрас додала до майже весняного образу сонцезахисні окуляри, чорну сумочку Yves St. Laurent та дивилася в телефон.

Інес де Рамон

Згодом кохана Бреда Пітта повернулася до будинку в Лос-Анджелесі, де вона тепер живе з актором.

Інес де Рамон та Бред Пітт

Раніше стало відомо, що пара, яка почала зустрічатися восени 2022 року, зробила наступний крок у своїх стосунках, поселившись разом у будинку Бреда Пітта.

"Вони стають дуже сильними, і вона щаслива, ніж будь-коли", — розповідав інсайдер.

У листопаді 2022 року Бред та Інес вперше були помічені на концерті Боно. Після цього вони зустрічали Новий рік, святкували дні народження, відвідували офіційні події, проте разом на червоній доріжці так і не позували.

Нагадаємо, Бред Пітт вийшов у світ у спортивному костюмі за понад чотири тисячі доларів.

Також Фокус писав про вихід Анджеліни Джолі з новим кольором волосся.