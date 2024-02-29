Гонорар від Пугачової та життя в Росії: як склалася доля зірки "Україна має талант" Олександра Кварти

Співак тривалий час виконував пісні російською мовою і навіть поїхав до РФ, щоб будувати кар'єру. Однак уже тривалий час Олександр Кварта живе в Україні, виконує пісні українською мовою і виступає для військових.

Зірка шоу"Україна має талант" Олександр Кварта, який запам'ятався глядачам завдяки пісні "Сеньйорита, я влюбленный", розповів про те, як жив у Москві й отримав гроші від російської співачки Алли Пугачової. Про це виконавець поділився з журналістами "Обозревателя" в інтерв'ю.

Олександр першу вищу освіту здобув як учитель малювання та креслення. Він спочатку виступав у програмі "Караоке на Майдані" на Хрещатику в Києві, а потім взяв участь у телешоу "Україна має талант", де дійшов до півфіналу. Після своєї участі в цих шоу він здобув широку популярність. У 2011 році він також взяв участь у Національному відборі на Євробачення, хоча представляти Україну поїхала Міка Ньютон. Однак це не зменшило популярності виконавця.

Кварта родом з Охтирки в Сумській області. Він навчався в музичній школі за класом скрипки та займався балетом. Олександр свого часу закінчив педучилище в Лебедині та став випускником Харківського національного педуніверситету. Участь у різних фестивалях і конкурсах дала йому можливість почати свою музичну кар'єру ще в студентські роки.

Співак відверто розповів, що довго жив у Росії в надії на підвищення своєї популярності. Він навіть вступив до Московського державного університету культури й мистецтв на режисуру кіно і телебачення. Однак через деякий час зрозумів, що це — не те, чого хотів, і повернувся в Україну. Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, яка була танцівницею.

Кварта також повідомив про те, як його пісня потрапила в репертуар Алли Пугачової. Він відправив кілька своїх композицій на конкурс, який проводила сама Пугачова на "Радіо Алла", і одна з них під назвою "По дорозі до сонця" була виконана Примадонною на початку січня 2010 року.

Це стало великим успіхом для Олександра, але він також відчував втому від того, що не сам виконав цю композицію. Проте врешті-решт, Олександр отримав авторські права та гонорар за використання своєї пісні.

Український виконавець Олександр Кварта розповів, що відтепер у його репертуарі з'являється дедалі більше українських пісень, а пісень російською стало дедалі менше. У суспільстві також відбулися кардинальні зміни, багато друзів і знайомих перейшли на українську мову. Кварта також зайняв принципову позицію — не спілкуватися російською мовою в соціальних мережах. Однак, попри це, виконавець зазначив, що після того, як він переклав свою популярну пісню "Сеньйорита" українською мовою, то отримав багато хейту від фанатів.

Виконавець також згадав про вторгнення в Харкові, коли він перебував у місті. Він відчував страх і ховався від ракетних ударів. Тепер він живе зі своєю сім'єю в Івано-Франківську, тому що їхня квартира в Харкові регулярно обстрілюється. Олександр також виступає у військових частинах і госпіталях, а також організовує благодійні концерти для збору коштів для військових. Він вважає важливим підтримувати гарний настрій і позитивну енергію у важкі часи для країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто така Еден Голан, яка представляє Ізраїль на Євробаченні та чия мама жила в Україні. Еден Голан 13 років прожила з сім'єю в Росії та випускала свою музику російською мовою, проте спогади про Москву у неї залишилися негативні.

Також ми писали про те, хто з українських зірок продовжує використовувати російську мову і як вони це пояснюють. Олександр Кривошапко, Іван Дорн і Віра Брежнєва з початком повномасштабного вторгнення в Україну намагалися повністю перейти на українську мову в спілкуванні та творчості. Однак поступово зірки все ж повернулися до російської мови.