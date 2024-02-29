Пріянка Чопра поділилася селфі і показала підтягнуту фігуру (фото)

Актриса фільму "Знову любов" поділилася приголомшливим селфі зі своєї ванної кімнати. Також вона показала свою маленьку доньку Мальті Мері.

Індійська модель і акторка Пріянка Чопра 28 лютого поділилася дзеркальним селфі і показала бездоганну фігуру, повідомляє People.

41-річна переможниця конкурсу краси "Міс Світу 2000" Чопра Джонас на своїй сторінці в Instagram у сторіс розмістила пост, де видно, що вона активно займається фітнесом. Модель була одягнена в темно-сірий спортивний топ і шорти Joah Brown. Для зйомки зібрала волосся і, схоже, залишилася без макіяжу.

Пріянка Чопра Фото: instagram.com/priyankachopra

Раніше, 26 лютого Чопра Джонас поділилася з шанувальниками чарівними фотографіями своєї дворічної доньки Мальті Мері.

На першій милій фотографії горда мама обіймала Мальті, посміхаючись у камеру. Потім вона поділилася другим знімком, на якому новонароджена Мальті кладе крихітну ручку на обличчя мами. "Час дійсно летить. Починаємо тиждень правильно. #mondaymusings #nostalgia", — підписала пост Чопра Джонас.

Минулого року Чопра Джонас чесно розповіла журналістам про лякаючі реалії, пов'язані з вихованням дітей: "Кожного божого дня ви турбуєтесь про те, що ви можете зробити щось не так і припуститися якоїсь помилки. Ви повинні постійно перевіряти себе, повинні вчитися", — поділилася Чопра.

Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що Пріянка Чопра та Нік Джонас змушені переїхати зі свого маєтку. Будинок зіркове подружжя придбало 2019 року за 20 млн доларів.