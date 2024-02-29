"Зал переляканих облич": Забужко шокувала європейців на Берлінале звуком повітряної тривоги (відео)

Письменниця не приховує від журналістів те, що звук сирени не був випадковістю. Оксана Забужко використала його навмисно, як художній хід, щоб змусити європейців відчути атмосферу, в якій живуть мільйони українців.

Українська письменниця Оксана Забужко навмисно увімкнула сигнал повітряної тривоги, коли виступала на пресконференції в рамках Берлінського кінофестивалю. Про це вона розповіла в інтерв'ю DWUkrainian.

Усе почалося з того, що присутні на пресконференції були шоковані, коли в залі пролунав звук тривоги. Виявилося, що це було сповіщення на телефоні української письменниці та літературознавиці Оксани Забужко, яка увійшла до складу міжнародного журі конкурсу Берлінського кінофестивалю.

У розмові з журналістами Забужко визнала, що увімкнула цей звук навмисно, оскільки, за її словами, інколи потрібно переконувати не словом, а художнім образом. Авторка розповіла, що коли зал почув цей звук, вона бачила страх в очах присутніх.

"Я маю пояснити, що сирену я собі відклала перед тим, як заходила на пресконференцію. Тобто це була заготовка. Відбій був трохи перед тим. Так, це була домашня заготовка. І я просто чекала моменту, коли з нею можна буде в'їхати", — сказала письменниця і літературознавиця.

Вона додала, що саме цей епізод став найбільш цитованим на пресконференції. Забужко наголосила, що художній образ може бути ефективним інструментом у переконанні аудиторії. Вона вважає, що цей випадок продемонстрував, наскільки важливо іноді використовувати не слова, а художні засоби для комунікації.

"Момент той, коли вони завмерли, ось справді завмерли, і я побачила цілий зал переляканих облич. І подумала, ага, ну прекрасно, значить спрацювало. Бувають ситуації, коли треба переконувати не словом", — зазначила письменниця.

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