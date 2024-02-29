Як візуально скорегувати об'єм животика за допомогою одягу — поради стиліста

Кожна жінка, яка не займається спортом, має животик, який іноді сильно помітний під одягом. Особливо це стосується жінок, які вже народжували дітей.

Звісно, не всім таке явище до вподоби, тому жінки намагаються приховати всі свої недоліки. Стиліст Вікторія розповіла, як за допомогою одягу візуально скорегувати об'єм живота.

Сукні та спідниці прямого крою

Сукні та спідниці прямого крою можуть створювати ілюзію меншого живота, особливо якщо вони правильно підібрані і сидять на вас ідеально. Вони не облягають живіт, але м'яко підкреслюють контур тіла, що може мати більш вирівняний вигляд. Такі моделі часто рекомендуються для людей з проблемою в області живота.

Сукні сорочки

Сукні сорочки можуть створювати ефект зменшення живота залежно від їхнього дизайну та крою. Наприклад, сукні з високим поясом або з принтом, який візуально відвертатиме увагу від живота, можуть створити вигляд меншого живота.

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Сукні на запах

Деякі сукні із запахом можуть зменшити вигляд живота, оскільки вони акцентують увагу на верхній частині тіла і створюють ілюзію стрункішої фігури. Однак важливо вибирати правильний крій і малюнок, які відповідатимуть вашій фігурі.

Тренч

Цей вид верхнього одягу може надати вашій фігурі більш стриманого і стрункого вигляду, особливо за рахунок розміщення ґудзиків і ременя на талії. Такий стиль одягу може візуально зменшити обсяг живота і створити враження більш підтягнутої фігури.

Пальто-халат

Пальто-халат дійсно може створити візуальний ефект зменшення живота. Ці моделі одягу зазвичай мають прямий крій і довжину до середини стегон, що дає змогу візуально витягнути силует і зробити його більш стрімким. Такий ефект може бути особливо корисним для жінок, які бажають зменшити акцент на животі.

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