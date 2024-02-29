Календар магнітних бур на березень 2024: найнебезпечніші дати

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей. Чого очікувати в березні метеозалежним людям — розповідаємо далі.

Коли магнітні бурі очікувати в березні?

За даними метеорологів, у березні відбудеться кілька магнітних бур на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі. Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, в середині та наприкінці місяця:

3-4 березня — слабка магнітна буря;

— слабка магнітна буря; 9-10 березня — найсильніша в місяці буря;

— найсильніша в місяці буря; 15-16 березня — буря середньої інтенсивністі;

— буря середньої інтенсивністі; 21-22 березня — слабка буря;

— слабка буря; 27-28 березня — магнітна буря середньої сили.

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці починає коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

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