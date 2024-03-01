Кортні Кокс показала рідкісні кадри з бойфрендом (фото)

Зіркова пара зустрічається близько восьми років. Вони не часто радують фанатів спільними появами.

59-річна американська акторка Кортні Кокс показала рідкісні кадри зі своїм бойфрендом. Фото зірка екрану ділиться в Instagram з 15 млн підписників.

Зокрема, на знімках 47-річний музикант Джонні Макдейд та його кохана позувала під час відпочинку на гірськолижному курорті. Після цього Кортні відпочивала на ліжку, судячи з усього, в готелі. Також акторка показала їхню з Макдейдом вечерю.

"Люди кажуть, що ми схожі… тому я поголилася", — написала зірка культового серіалу "Друзі".

Кортні Кокс та Джонні Макдейд

"Ти дурепа, я тебе люблю!" — жартівливо написала в коментарях краща подруга Кортні Дженніфер Еністон.

Як відомо, Кокс і Макдейд зустрічаються близько восьми років, проте свій роман поки не скріпили офіційним шлюбом. Закохані не часто радують публіку своїми спільними появами.

Раніше акторка говорила з People про перспективу вийти заміж за свого коханого. Тоді вона зізналася: "Я не знаю. Я точно не проти. Я просто не думаю про це".

Кортні виховує доньку Коко від Девіда Аркетта, з яким була одружена з 1999 по 2013 роки.

Кортні Кокс з донькою Коко Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кортні Кокс привітала Дженніфер Еністон з днем народження.

Також Фокус писав про реакцію Кортні Кокс на смерть Меттью Перрі.