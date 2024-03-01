Б'янка Цензорі відвідала ресторан у колготках і прозорому топі на голе тіло

Б'янка з чоловіком приїхала до ресторану і одразу ж привернула до себе увагу публіки і відвідувачів. Її вбрання стає дедалі відвертішим, але дівчину це, схоже, не бентежить.

29-річна Б'янка Цензорі, дружина 46-річного американського репера Каньє Веста, продовжує епатувати звиклу до багатьох речей паризьку публіку, з'являючись на вулиці у вбраннях, що змушують червоніти всіх довкола, і балансуючи за крок від штрафу за порушення закону про пристойність. Черговий її вихід не став винятком, пише XXL Mag.

На вечерю в ресторан Ferdi з чоловіком у столиці Франції Б'янка приїхала в прозорому чорному топі без бюстгальтера і напівпрозорих колготках на голе тіло. Образ вона завершила туфлями на підборах.

Цього разу Цензорі прикривала інтимну частину тіла телефоном, але її вбрання не залишало місця уяві і привернуло натовпи роззяв.

Її чоловік був одягнений у простору футболку, штани і черевики.

На фото, які папараці встигли зробити, видно, що пара була в гарному настрої, а Каньє обіймав дружину. Коли ж вони з'явилися на вулиці, обличчя дівчини знову було сумним і відстороненим.

За останній тиждень у Парижі пара привернула до себе не менше уваги, ніж під час перебування в Італії минулого року. І якщо Вест традиційно розгулював вулицями одягнений з ніг до голови, то його дружина практично нічого не приховувала. Чого варта тільки її поява на вулиці в одних прозорих колготках і шубі на голе тіло.

У Франції їй загрожує в'язниця або штраф у розмірі 15 000 євро за порушення законів про ексгібіціонізм у Парижі, проте вона вперто ігнорує це.

Стаття 222-32 нового Кримінального кодексу (застосовується з 1 березня 1994 р.) передбачає: "Умисний прояв сексуальної поведінки на очах у інших у місці, доступному для загального огляду, карається одним роком тюремного ув'язнення і штрафом у розмірі ста 15 000 євро". Однак нагота сама по собі не є непристойністю, і законодавець обумовлює: "Звинувачення сформульовано таким чином, щоб унеможливити будь-яку можливість судового переслідування осіб, які практикують натуризм у спеціально відведених для цього місцях".

Відверте вбрання Б'янки навіть у бувалих парижан викликає збентеження

Те, як Каньє виставляє свою дружину, розлютило навіть батька дівчини, гангстера Лео Цензорі, який горить бажанням зустрітися з Вестом і по-чоловічому пояснити йому, що не варто перетворювати його доньку на "непотрібну дівку".

Раніше Фокус писав, що новий альбом Каньє Веста врятував його другий шлюб. Однак цей момент зміцнив упевненість друзів Б'янки в тому, що вона терпить всі витівки репера тільки через гроші.