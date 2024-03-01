Вже рік не разом: акторка Ганна Саліванчук розлучилася зі своїм чоловіком після 10 років шлюбу

Акторка майже рік приховувала правду про особисте життя. І хоч шанувальники підозрювали, що в родині проблеми Ганна Саліванчук не хотіла обговорювати публічно свій шлюб.

38-річна українська акторка Ганна Саліванчук після 10 років шлюбу розлучилася зі своїм чоловіком виконавчим продюсером "Кварталу 95" та народним депутатом від партії "Слуга народу" Олександром Божковим. Про це акторка написала у себе на сторінці в інстаграм у перший день весни сьогодні, 1 березня.

Зокрема, акторка написала, що настав час розповісти правдо про своє особисте життя, яке вона так ретельно приховувала останній рік. За словами, Ганни Саліванчук у травні минулого року вона офіційно розлучилася зі своїм чоловіком та батьком її двох синів.

"Я з дитинства була впевнена, що вийду заміж один раз і на все життя, але щось пішло не так, і я знаю що… Але благаю не питайте, чому, як і навіщо. Просто порадійте за мене, що я йду далі і цю книжку я дочитала до кінця", — написала Саліванчук.

Акторка відзначила, що багато шанувальників здогадувалися про проблеми в сім’ї і розлучення, однак вона не була готова про це говорити, оскільки ї було дуже боляче.

Ганна Саліванчук відзначила, що вони намагалися з чоловіком врятувати їх шлюб, але всі спроби видалися марними. Перш за все вони намагалися заради дітей, але не вдалося.

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Акторка відзначила, що наразі вона вільна та незаміжня жінка. Про причини розлучення акторка говорити не хоче.

Звісно після такої відвертості шанувальники акторки почали активно коментувати новину: "Найтяжче знайти сили розірвати те, що накладає тягар на душу, те, що не несе радості. Ви це зробили! Зичу Вам жити в гармонії з собою. Любити і з повагою відноситися до себе!", "Тримайтесь, теж через це проходжу. Якби тяжко не було, рухаємося щасливі далі, бо в нас росте майбутнє. Майбутнє наші діти, а ми в них маємо бути, щасливі", " Головне, щоб була щаслива) Ви великий молодець!", "Головне — не крайте собі серце! Розлучення — це не кінець світу, то ж якщо врятувати шлюб неможливо, то треба дати собі і колишньому чоловіку шанс бути щасливими в майбутньому! Хороші батьки після розлучення не зникають, а найкращі батьки навіть ще більше намагаються приділити час дітям, тому вірте, що все буде добре! З новим життєвим етапом!", "Ви неймовірна! Сім’я і діти це наче всесвіт для жінка! Але основне це саме ми з нас починається світло".

Варто відзначити, що Ганна Саліванчук та Олександр Божков пробули у шлюбі близько 10 років. Спільно пара має двох синів — 9-річного гліба та 4-річного Микиту.

Нагадаємо, раніше ми писали, телеведуча Марина Арістова після 13 років шлюбу розлучилася з ексдепутатом Юрієм Арістовим. Крім цього, Фокус писав, що Марина Арістова зізналася, чому розлучилася після 13 років шлюбу.