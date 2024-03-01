Модель Playboy назвала Леонардо Ді Капріо "занадто дивним і занадто старим" (фото)

Зірка "Титаніка" зустрічається тільки з дівчатами молодше 25 років. Про його романи ходять легенди.

22-річна модель Playboy Гієке Конінгс кинула тінь на відомого американського актора 49-річного Леонардо Ді Капріо. Дівчина розповіла про знайомство із зіркою та поцілунки на вечірці в Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

З'явившись на обкладинці голландського видання Playboy, Хієке згадала ніч, коли зустріла знаменитість. Модель стверджує, що вона цілувалася з Леонардо в нічному клубі, куди можна було потрапити тільки за запрошеннями. Вона назвала його "занадто дивним і занадто старим".

"Це було в секретному клубі в Лос-Анджелесі, куди можна потрапити тільки на запрошення. Я побачив, як він сидить у чорній толстовці і чорній кепці, і ми зустрілися поглядами", — поділилася Конінгс.

Модель Playboy Хієке Конінгс Фото: instagram.com/hieke_konings

Менеджер Лео підвів її до столу зірки і сказав: "Лео хоче з тобою поговорити". Потім пара поцілувалася, але Хієке охарактеризував поцілунок як середній, сказавши: "Це було нормально, але безумовно не найкраще, що у мене було".

Модель Playboy Хієке Конінгс Фото: instagram.com/hieke_konings

Потім її запросили додому до Ді Капріо, але вона відмовилася: "Він відреагував дуже шоковано. Звичайно, він до цього не звик. Коли я сказала, що недостатньо добре його знаю, він відповів так мило: "Я поважаю це". Після цього він звернувся до іншої дівчини і відвіз її додому".

Модель Playboy Хієке Конінгс Фото: instagram.com/hieke_konings

Хіке сказала, що, хоча вона і не спала з Лео, у неї є кілька подруг, які провели з ним ніч. За словами моделі, у своїх розповідях про Лео дівчата стверджували, що у нього є деякі сумнівні вподобання в ліжку.

"Одна моя подруга розповіла, що він одягав навушники під час сексу, бо не хотів її чути. А інша, що він навіть поклав їй на голову подушку".

"Ні, Лео занадто дивний і занадто старий", — заявила Хієке Конінгс.

Модель Playboy Хієке Конінгс Фото: instagram.com/hieke_konings

Романи Леонардо Ді Капріо

Журналісти зазначили, що Леонардо Ді Капріо останнім часом став об'єктом безлічі жартів щодо своїх побачень, а також зіткнувся з негативною реакцією суспільства через свою відмову залицятися до жінок, старших за 25 років.

Через два роки після виходу "Титаніка" актор, якому на той момент було 24 роки, почав зустрічатися з 18-річною супермоделлю Жизель Бундхен, але вони розлучилися 2004 року, коли Жизель виповнилося 23 роки.

У 2005 році в Лео почався ще один п'ятирічний роман із супермоделлю Бар Рафаелі, якій було 20, коли вони почали зустрічатися. Однак, коли 2010 року Бару виповнилося 25 років, вони розлучилися, поклавши початок "схемі стосунків", що супроводжуватиме Лео протягом наступних 13 років.

Провівши десять років у двох тривалих романах, у Лео була серія коротких інтрижок зі знаменитими жінками, яким було менше 25 років. У 2011 році він зустрічався із зіркою "Пліткарки" Блейк Лайвлі, якій на той момент було 23 роки, а в 2012 році він зустрів 22-річну модель Ерін Гізертон. Їхні стосунки тривали всього кілька місяців.

Потім Лео закрутив роман із 22-річною німецькою моделлю Тоні Гаррн, з якою він розлучився після того, як їй виповнилося 24 роки 2014 року.

У 2015 році у нього були стосунки з красунею "Рятувальники Малібу" Келлі Рорбах, якій на той момент було 25 років, але стосунки закінчилися до того, як їй виповнилося 26 років.

Потім у 2016 році у нього почався ще один роман із 24-річною актрисою Ніною Агдал, який закінчився два роки потому, коли Ніні було 25 років.

У 2018 році Лео сильно закохався в модель Камілу Морроне, коли йому було 43, а Камілі лише 20, і певний час здавалося, що Лео нарешті став розсудливим, але всього за місяць після того, як Камілі виповнилося 25, казковий роман пари скінчився.

Оскароносний актор одразу ж повернувся до своїх старих звичок, фотографуючись із групою молодих моделей, зокрема з 25-річною Вікторією Ламас і 19-річною Іден Полані.

Наразі вважається, що Лео зустрічається з 25-річною італійською моделлю Вітторією Черетті. Пара була помічена разом на початку вересня на вечірках, танцях і поцілунках на Ібіці. Інсайдери стверджують, що Лео тепер зустрічається виключно з нею, оскільки вона володіє "всіма якостями, які він шукає в партнері", він "в захваті" від Вітторії.

Італійська модель Вітторія Черетті Фото: instagram.com/vittoria

Нагадаємо, 23 лютого повідомлялося, що дівчина Леонардо Ді Капріо прикрасила обкладинку глянцю. Про роман Ді Капріо і Вітторії Черетті відомо з кінця літа 2023 року. Інсайдери розповідали, що актор "думає тільки про неї".