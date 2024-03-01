"Ґазда сердець": українці обрали найсексуальнішого актора (фото)

Переможцем став актор театру і кіно Олексій Гнатковський. Друге місце посів письменник і військовий Артем Чех. А "бронзу" отримав музикант, лідер гурту Kozak System Іван Леньо.

Українського актора Олексія Гнатковського, який зіграв головну роль у фільмі "Довбуш", визнали найсексуальнішим артистом року і він отримав премію "Золотий ліфон". Про це організатори премії повідомили на сторінці у Facebook.

За словами організаторів, цього сезону вони думали над тим, чи актуальна премія "Золотий ліфон" узагалі на цей момент. Однак подивившись фільм "Довбуш" із Гнатковським у головній ролі вирішили, що "навіщо взагалі Золотий Ліфон, якщо його досі не отримав Олексій Гнатковський".

"Господар наших сердець і вологих простирадл, який полонив душі. Івана Довбуша вигадали тільки для того, щоб ми дізналися, який фантастичний цей Олексій Гнатковський. Очі — окремий світ, безмежні до божевілля. Голос — оксамитовий. Харизма — належного розміру. Ой, правильніше — масштабу. Акторська гра, що зачаровує і закохує. Свідомість і відповідальність. Великий талант імпровізації, винахідливість, гострий розум. І почуття гумору — бо без цього секс-символом не станеш", — так охарактеризували переможця організатори премії.

Також вони побажали Гнатковському нових ролей, щоб він ще більше радував глядачів на екрані та сцені.

Олексія Гнатковського назвали найсексуальнішим актором України у 2024 році Фото: Facebook / Oleksiy Gnatkovskiy Олексія Гнатковського назвали найсексуальнішим актором України у 2024 році Фото: Facebook / Oleksiy Gnatkovskiy

Хто такий Олексій Гнатковський

Олексій Гнатковський народився 9 листопада 1985 року в Івано-Франківську. У 2008 році закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю "Політологія", пізніше закінчив театральне відділення Інституту мистецтв цього ж університету. Ще студентом його прийняли до театру як артиста балету та артиста допоміжного складу.

Після завершення навчання в Інституті мистецтв 2008 року став артистом драми Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Широкої популярності актор набув після ролі Івана Довбуша у фільмі "Довбуш" режисера Олеся Саніна.

Олексій Гнатковський став відомим після ролі в українській картині "Довбуш" Фото: Facebook / Oleksiy Gnatkovskiy

Хто ще отримав премію "Золото ліфон" у 2024 році

письменник і військовий Артем Чех;

музикант, лідер гурту Kozak System Іван Леньо;

письменник, волонтер і рокер Сергій Жадан;

співак і військовий Артем Полежака;

музикант військовий Юрко Юркеш Юрченко;

музикант, лідер гурту Latexfauna Дмитро Зезюлін;

поет і військовий Павло Вишебаба;

актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв;

поет і військовий Дмитро Лазуткін;

актор театру і кіно Тарас Цимбалюк;

поет і військовий Олександр Лисак;

фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин;

письменник і військовий Василь Піддубний;

журналіст і літературознавець Павло Казарін;

соліст гурту Schmalgauzen Михайло Матюхін;

поет Павло Коробчук;

поет і військовий Ігор Мітров;

письменник і волонтер Андрій Любка;

письменник, музикант, журналіст, волонтер Руслан Горовий.

Нагадаємо, на початку листопада 2023 року журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2023 року. Титул отримав 57-річний американський актор і автогонщик Патрік Демпсі, найбільше відомий глядачам за роллю доктора Дерека Шепарда в серіалі "Анатомія пристрасті".

Раніше ми також писали про те, що найсексуальніший чоловік у світі одружився. Розкішне весілля зіграли в Марракеші, Марокко. Урочистості тривали три дні — напередодні одруження гості відвідали урочистий обід і вечірку в арабському стилі.