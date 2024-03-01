Через 16 років спливли нові деталі смерті актора Гіта Леджера

Режисер зізнався, що ніколи в житті не відчував нічого подібного в той момент, коли дізнався про смерть Леджера. Він планував зняти з актором кілька фільмів.

58-річний американський режисер Стівен Геган через 16 років після смерті австралійського актора Гіта Ленджера розповів про дзвінок батька покійної зірки 22 січня 2008 року, день, коли не стало Гіта. Про це він розповів у подкасті Малкольма Гладуелла "Історія ревізіоністів: пекло розвитку", присвяченому проектам, які так і не вийшли на екран. Стівен говорив про фільм "Миготіння", робота над яким зірвалася через смерть 28-річного Леджера.

Актора знайшли мертвим у його квартирі в Нью-Йорку, і пізніше експерти встановили, що він помер від випадкового передозування лікарськими препаратами. За словами режисера, на момент виявлення у Гіта була копія сценарію його нового фільму, а поруч на тумбочці лежала одна з книг Малкольма Гладуелла.

Гіт Леджер у ролі Джокера Фото: Скриншот

Сценарист розповів, як батько Гіта Кім, якого він ніколи не зустрічав, побачив у сценарії його номер телефону і подзвонив йому після прибуття на місце події в момент шоку і горя.

"Батько і хлопець, який був йому ближчим за всіх у професійному житті, вони були там із тілом, і наш сценарій лежав із ним у ліжку, а книга Гладуелла поруч на тумбочці. Я думаю, мій номер був у сценарії, як і написано. Ці хлопці, як ви розумієте, в шоці і набрали цей номер, і я не знаю чому", — згадує Геган.

Режисер, дізнавшись про смерть актора, відчув глибокий шок, почувши про це.

"Я перебуваю в аеропорту з дружиною, просто їду з одного місця в інше, і я буквально просто втрачаю свідомість, чого зі мною ніколи не траплялося ні до, ні після". Мої ноги пішли з-під мене. Я просто буквально сів, тому що подумав: "Що?" Насправді я в жодному разі не повинен був бути учасником цих емоцій, того, через що вони пройшли, і, тим не менш, як людина або як людина, якій просто не все одно, я просто був там, і я слухав, а моя дружина дивилася на мене. Я пам'ятаю її обличчя і просто втратив дар мови. Я просто слухав, слухав і слухав. Це було просто дуже, дуже сумно", — продовжив Стівен.

Читайте також:

Перед смертю Гіт Леджер відмовився від ролі Бетмена, — режисер

Гіта Леджера визнано найкращим лиходієм

Відбулася прем'єра фільму, де Гіт Леджер зіграв свою останню роль

Режисер зізнається, що у нього з Гітом був "дійсно особливий зв'язок", і вони планували щільно попрацювати:

"Я зустрів Гіта Леджера і одразу ж став із ним дуже, дуже близьким. У мене був з ним справжній зв'язок, який був незвичайним і особливим для мене. У мене було таке відчуття, що я люблю цього хлопця і збираюся зняти з ним кілька фільмів. А потім мені зателефонували".

Дізнавшись про смерть Гіта, Геган вирішив згорнути проект "Миготіння", оскільки нікого більше не міг бачити в головній ролі. Раніше він придивлявся до Леонардо Ді Капріо на головну роль, але після зустрічі з Гітом не хотів знімати інших акторів.

Геган прославився своїми картинами "Дуліттл" 2020 року, "Золото" 2016 року і "Сіріана" 2005 року, а також написанням сценарію до фільму Стівена Содерберга "Трафік".

Раніше Фокус писав, що в березні 2023 року в Нью-Йорку продали квартиру, де помер актор Гіт Леджер.