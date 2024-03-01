"Тепер любить Москву": Злата Огнєвіч розкритикувала популярного репера за виїзд до РФ (фото)

Артистка пригадала, що в перші дні повномасштабної війни Jah Khalib разом із вагітною дружиною ховалися від російських ракет на парковці. Однак пізніше це не завадило реперу виїхати в РФ і збирати там свою аудиторію.

Українська співачка Злата Огнєвіч різко висловилася про репера Jah Khalib, який у перші дні війни жив у Києві та писав про свою гордість за українців, а потім виїхав до Росії. Про це Огнєвіч розповіла у сторіс у своєму акаунті в соціальній мережі Instagram.

Так, співачка згадала, що в ніч на 25 лютого вона, замість сну вдома, через ракетну небезпеку ночувала на парковці. Серед людей, які намагалися сховатися від небезпеки, був і Jah Khalib разом зі своєю вагітною дружиною. На той час, за словами Огнєвіч, він "бачив і розумів усе і любив Україну та Київ". Однак пізніше мовчки виїхав з України й тепер "любить Росію і Москву".

Злата Огнєвіч у річницю російської агресії поділилася спогадами про день початку війни Фото: Скриншот

Репер дійсно до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ проживав в Україні та тісно спілкувався з багатьма українськими артистами. У перші дні повномасштабного вторгнення на своїй сторінці в Instagram він написав таке: "Ми на місці. Ми в Києві з укриття в укриття. Живі, здорові, не панікуємо і нікуди не їдемо. Українці, я тепер не просто люблю вас, я захоплююся вами".

Однак незабаром Jah Khalib прийняв рішення виїхати жити в Росію.

"Майже вся моя команда — громадяни Росії та проживають у Росії. Велика частина моїх слухачів живе в Росії. Я завжди прилітаю в Росію з добрими намірами, із задоволенням даю концерти, інтерв'ю та виступаю на радіостанціях, що явно демонструє моє добре ставлення до всіх народів Росії", — написав у соцмережі репер.

Jah Khalib пояснив передплатникам, чому поїхав до Росії Фото: Скриншот

Злата Огнєвіч (Інна Бордюг) — українська співачка і телеведуча. Представниця України на конкурсі пісні "Євробачення 2013". Становлення Злати вже як професійної співачки відбулося в Києві, де дівчина стала випускницею Київського інституту музики ім. Глієра за спеціальністю "джазовий вокал". Глієра за спеціалізацією "джазовий вокал". Злата Огнєвіч є солісткою Державного ансамблю пісні й танцю Збройних сил України, також співала в латин-бенді. У 2014 році підтримала Євромайдан. Для Огнєвіч та її батьків, які жили в Криму, російська анексія стала шоком, усі вони сприйняли її дуже болісно. Сім'я співачки відмовилася брати російські паспорти.

Jah Khalib (Бахтіяр Мамедов) — казахстанський репер, співак, бітмейкер і продюсер. Народився 29 вересня 1993 року в Алма-Аті. Серед його перших творів найпопулярнішими стали "Твои сонные глаза", "SnD", "Сжигая дотла" і "Ты для меня". Jah Khalib незабаром став відомим не тільки в Казахстані, а й в інших пострадянських країнах. У грудні 2015 року репер прибув до Криму, порушивши при цьому правила перетину кордону України, а також правила в'їзду іноземців на тимчасово окуповані території. У 2018 році в Москві отримав свій перший "Золотий грамофон" за пісню "Медина". Влітку 2019 року переїхав жити до Києва, де й продовжив роботу над альбомом "Выход в свет".

Нагадаємо, у середині лютого Ірина Білик жорстко відповіла Кіркорову, який заспівав її пісню на Донбасі. В окупованій Горлівці Філіп Кіркоров виконав пісню Ірини Білик "Снег". Сама українська артистка відповіла росіянину віршем, опублікованим на своїй сторінці в соцмережі, в якому йшлося про те, що він давно продав душу дияволу і тепер знущається з України.