Меган Маркл вирушила на лижний курорт із подругами і без принца Гаррі (фото)

Молоді мами весело провели час на курорті. Подруги дуже позитивно відгукуються про Меган Маркл.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл поїхала відпочити зі своїми подругами Келлі Маккі Зайфен і Хізер Дорак на лижний курорт в Юті, США, а фотографії з відпочинку були опубліковані в соціальних мережах. Принц Гаррі на жодній фотографії не зображений, мабуть, не поїхав зі своєю дружиною, повідомляє Еxpress.

Гізер Дорак, власниця бізнесу з пілатесу, розмістила на своїй сторінці в Instagram зображення, описавши відпустку як "ідеальну подорож". Тріо сяяло, позуючи для фотографій. Усі були одягнені в пухові пальта, рукавички та шапки-біні, щоб захистити себе від мінусових температур. Образ подруги доповнили сонцезахисними окулярами.

"Ух ти, яка прекрасна подорож!!! Моє серце так сповнене. Діти каталися схилами вдень, а дорослі вили від сміху до глибокої ночі. Воістину пощастило в коханні з нашими чудовими друзями!", — написала Дорак.

Інша подруга Келлі Зайфен, співзасновниця "Альянсу мам" і модель, також поділилася цим знімком у своєму акаунті разом із серією інших фотографій зі своєї поїздки.

Вона підписала пост: "Безмірно вдячна за найкращих друзів! Яка подорож! Дякую! Навіть не висловити те, що відчуває моє серце після цієї поїздки. Любов до сімейного відпочинку і пригод зробили цю поїздку незабутньою! На нас чекає ще багато пригод, почуваємося як сім'я і цінуємо кожен день".

Що відомо про подруг Меган Маркл

Журналісти стверджують, що Меган Маркл дуже близька із Зайфен, яка раніше описувала герцогиню Сассекську як "неймовірну подругу", яка підтримала її в горі після смерті її сина 2022 року.

Повідомляється, що вона і принц Гаррі пожертвували 3958 фунтів стерлінгів (5000 доларів США) сім'ї Зайфен у зв'язку зі смертю її дев'ятирічного сина Джорджа.

У травні 2023 року Кейлі розповіла про свою дружбу з Меган, яка, за її словами, є "неймовірно турботливою, теплою і відкритою" людиною.

Вона написала: "Який неймовірний друг і мати. Я справді дуже вдячна тобі".

Тим часом Гізер Дорак — ще одна дуже близька подруга Меган, і її часто бачили такою, що тусується з Маркл і принцом Гаррі. Її бачили на весіллі в Сассексі 2018 року, але їхня дружба почалася ще на початку нульових.

Дорак також допомагала Меган з її нині неіснуючим блогом про стиль життя The Tig, який вона закрила після того, як вийшла заміж за принца Гаррі.

Нагадаємо, 27 лютого повідомлялося, яке прізвисько король Чарльз ІІІ дав своїй невістці Меган Маркл. Це прізвисько дає уявлення про те, що він насправді думає про дружину свого молодшого сина. Воно зовсім не образливе, проте відображає її сутність.