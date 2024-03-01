Зворушливі деталі Кларенс-хаусу: які фото виставили королева Камілла та король Чарльз
Королева Камілла зустрічалася з першою леді України. А журналісти помітили цікаві деталі в обстановці Кларенс-хаусу.
Король Чарльз і королева Камілла люблять Кларенс-хаус. І обставляють свою резиденцію з любов'ю. Коли королева Камілла зустрічалася з дружиною Володимира Зеленського, то журналісти помітили цікаві деталі в обстановці: сімейні фото. Про це пише Daily Mail.
Перша леді України Олена Зеленська поділилася кадрами з Кларенс-хауса в соцмережах. Поки перша леді та королева Камілла розмовляли, журналісти помітили кілька цікавих деталей в обстановці.
У Кларенс-Гаусі у короля Чарльза виставлені деякі з його улюблених сімейних фотографій, зокрема знімки з дружиною Каміллою, покійною матір'ю і 10-річним онуком Джорджем.
Сцени з королівської резиденції, зафіксовані на відео першою леді України Оленою Зеленською, яка була там, щоб зустрітися з 76-річною королевою Каміллою, дають глибоке уявлення про улюблені спогади пари.
На одній полиці, заставленій книжками, серед яких був путівник "100 найкрасивіших фортепіанних соло всіх часів", стояла зворушлива данина поваги королеві Єлизаветі II з фотографією з її 90-річчя 2016 року.
На портреті 75-річний Чарльз стоїть поруч зі своєю матір'ю, яка сидить і посміхається в камеру в елегантній синій сукні.
На іншій фотографії в рамці зображений Чарльз із дружиною Каміллою 2018 року. Це знімок, імовірно, зроблений з тієї самої фотосесії, з якої того ж року була зроблена їхня різдвяна листівка.
На іншому милому знімку гордий дідусь Чарльз тримає на руках новонародженого принца Джорджа — сина принца і принцеси Уельських — 2013 року.
Також на столі є знімок молодого принца Гаррі двадцяти з невеликим років і ще один, на якому він зображений у підлітковому віці.
На іншому знімку можна побачити королеву Єлизавету II за приготуванням різдвяного пудингу з трьома своїми спадкоємцями — Чарльзом, Вільямом і Джорджем.
На іншому зображенні 2005 року видно, як щасливі Чарльз і Камілла виходять з каплиці Святого Георгія після церковного благословення їхнього шлюбу.
А на честь своєї улюбленої бабусі король 1997 року також встановив портрет королеви-матері.
Детальне знайомство з Кларенс-Гаусом відбулося після зустрічі Олени Зеленської з королевою Каміллою в королівській резиденції, всього за кілька днів після другої річниці російського вторгнення в Україну.
З початку війни король здійснив безліч заходів у Великій Британії, пов'язаних з Україною, зокрема відвідав полігон для підготовки новобранців у Вілтширі.
Він кілька разів зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема під час його візиту до Великої Британії в лютому минулого року.
У жовтні 2023 року стало відомо про те, що король Карл III і королева-консорт Камілла не хочуть жити в Букінгемському палаці. На думку монарха, офіційна резиденція британських королів не відповідає сучасним викликам.
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