Козерогам — щастя, Скорпіонам — випробування. Таро-прогноз на яскраві події березня 2024 року для всіх знаків

Розбираємося, що чекає на представників Зодіакального кола навесні 2024 року. Які круті зміни чекають на кожного з нас.

Настав березень 2024 року, а ця обставина сповіщає нас про те, що настав час радіти весні, діставати гардероб для більш теплих днів, оновлювати аксесуари і радіти сонячним дням. Настав час оновлення і нових починань у всіх сенсах. Звичайно ж, новий час несе нові події, отже, потрібно розібрати найважливіші події весни для всіх знаків Зодіаку на весну 2024 року.

Овен

Таро-прогноз на яскраві події березня 2024 року для Овнів

На Овнів очікують хороші доходи або нове джерело грошей, нова робота, поліпшення здоров'я і взагалі, великі зміни. На вас точно чекає оновлення в плані роботи і кар'єрних досягнень. Дерзайте!

Телець

Таро-прогноз на яскраві події березня 2024 року для Тельців

Тельцям слід очікувати великі грошові надходження за запеклої боротьби за місце під сонцем. Не є винятком численні поїздки, на вас чекають дороги, причому з різних приводів і з різними цілями.

Близнюки

Таро-прогноз на яскраві події березня 2024 року для Близнюків

Близнюкам також вдасться поправити своє фінансове становище і ситуацію в сім'ї та стосунках із близькими. Відрядження і подорожі також знайдуть Близнюків цієї весни. А ще на вас очікують важливі зміни, в яких ви відчуєте великий приплив енергії.

Рак

Таро-прогноз на яскраві події березня 2024 року для Раків

Ракам належить сповільнитися і відчути радість пори року, що настала: вас відвідуватимуть умоглядні настрої, щастя й умиротворення. Ви почнете мріяти про подорожі в інші країни і до кінця весни можете таки кудись поїхати.

Лев

Таро-прогноз на яскраві події березня 2024 року для Львів

Багато Левів можуть зважитися на розлучення або розбіжність із постійним партнером. У будь-якому разі на вас чекають важливі зміни в особистому житті і перехід зі старого життя в нове. Не виключено повернення до колишнього партнера.

Діва

Таро-прогноз на яскраві події березня 2024 року для Дів

У Дів не найкращий період, як у робочій сфері, так і в особистому житті. Очікування обіцяних грошових надходжень, необхідність ставати в оборону навіть від найближчих людей, невпевнене становище. Але вам вдасться зберегти рівновагу і взяти гору над ситуацією або багатьма процесами, які доведеться контролювати: пускати на самоплив не можна.

Ваги

Таро-прогноз на яскраві події березня 2024 року для Терезів

До кінця весни у Терезів очікується велике грошове везіння і радість із цього приводу, чого не скажеш про початок періоду. У березні ви відчуєте брак грошей або провал у проєктах, які раніше здавалися перспективними. При цьому, ви будете часто проводити час поза домом, у веселих і дружніх компаніях.

Скорпіон

Таро-прогноз на яскраві події березня 2024 року для Скорпіонів

На початку весни 2024 року на Скорпіонів очікують масштабні і не найприємніші зміни: На представників знака очікує період глобальної і важкої трансформації. Щоправда, до кінця весни все налагодиться, ви отримаєте свої сили і вплив на процеси у своєму житті, негатив зійде нанівець. У багатьох вільних Скорпіонів можуть зав'язатися романтичні стосунки.

Стрілець

Таро-прогноз на яскраві події березня 2024 року для Стрільців

У Стрільців яскравий, зоряний період життя затьмариться не менш зоряним розлученням або розставанням. Ваше життя вже не буде таким, як раніше: те, що назрівало давно — станеться раптово і справить ефект лавини. Одним словом — тримайтеся!

Козеріг

Таро-прогноз на яскраві події березня 2024 року для Козерогів

Козероги, у вас усе буде чудово! Грошові надходження, вдалі зміни в роботі, мрії знайдуть втілення і соціальний прояв. Вам доведеться дивитися до "інших берегів" з ентузіазмом і вірою в гарне майбутнє. Треба сказати, давно у вас не було такого перспективного і результативного періоду в житті!

Водолій

Таро-прогноз на яскраві події березня 2024 року для Водоліїв

Водолії, ви ж пам'ятаєте, що у ваш знак перейшов Плутон і почав там ґрунтовно облаштовуватися. Це не може не вплинути на вас і ваше життя найкрутішим чином. Цієї весни на вас очікують воістину "американські гірки". З одного боку — непогані доходи, з іншого — великі й несподівані витрати. Програш у справах або страт не найперспективнішого проєкту. Іншими словами: вам слід переглянути свій підхід до всіх питань і починати робити все кардинально інакше. У вашому випадку старі прийоми більше не працюють. Плутон прийшов до вас саме за цим — на вас чекають зміни.

Риби

Таро-прогноз на яскраві події березня 2024 року для Риб

Вас гойдатиме між ангелами і демонами всю весну. Поїздки, пригоди, відрядження, нове навчання або отримання другої освіти, знайомства з романтичним продовженням. Словом, Рибам буде цікаво, а тим, хто їх оточуватиме — ще цікавіше!