Козерогам — щастя, Скорпіонам — випробування. Таро-прогноз на яскраві події березня 2024 року для всіх знаків
Розбираємося, що чекає на представників Зодіакального кола навесні 2024 року. Які круті зміни чекають на кожного з нас.
Настав березень 2024 року, а ця обставина сповіщає нас про те, що настав час радіти весні, діставати гардероб для більш теплих днів, оновлювати аксесуари і радіти сонячним дням. Настав час оновлення і нових починань у всіх сенсах. Звичайно ж, новий час несе нові події, отже, потрібно розібрати найважливіші події весни для всіх знаків Зодіаку на весну 2024 року.
Овен
На Овнів очікують хороші доходи або нове джерело грошей, нова робота, поліпшення здоров'я і взагалі, великі зміни. На вас точно чекає оновлення в плані роботи і кар'єрних досягнень. Дерзайте!
Телець
Тельцям слід очікувати великі грошові надходження за запеклої боротьби за місце під сонцем. Не є винятком численні поїздки, на вас чекають дороги, причому з різних приводів і з різними цілями.
Близнюки
Близнюкам також вдасться поправити своє фінансове становище і ситуацію в сім'ї та стосунках із близькими. Відрядження і подорожі також знайдуть Близнюків цієї весни. А ще на вас очікують важливі зміни, в яких ви відчуєте великий приплив енергії.
Рак
Ракам належить сповільнитися і відчути радість пори року, що настала: вас відвідуватимуть умоглядні настрої, щастя й умиротворення. Ви почнете мріяти про подорожі в інші країни і до кінця весни можете таки кудись поїхати.
Лев
Багато Левів можуть зважитися на розлучення або розбіжність із постійним партнером. У будь-якому разі на вас чекають важливі зміни в особистому житті і перехід зі старого життя в нове. Не виключено повернення до колишнього партнера.
Діва
У Дів не найкращий період, як у робочій сфері, так і в особистому житті. Очікування обіцяних грошових надходжень, необхідність ставати в оборону навіть від найближчих людей, невпевнене становище. Але вам вдасться зберегти рівновагу і взяти гору над ситуацією або багатьма процесами, які доведеться контролювати: пускати на самоплив не можна.
Ваги
До кінця весни у Терезів очікується велике грошове везіння і радість із цього приводу, чого не скажеш про початок періоду. У березні ви відчуєте брак грошей або провал у проєктах, які раніше здавалися перспективними. При цьому, ви будете часто проводити час поза домом, у веселих і дружніх компаніях.
Скорпіон
На початку весни 2024 року на Скорпіонів очікують масштабні і не найприємніші зміни: На представників знака очікує період глобальної і важкої трансформації. Щоправда, до кінця весни все налагодиться, ви отримаєте свої сили і вплив на процеси у своєму житті, негатив зійде нанівець. У багатьох вільних Скорпіонів можуть зав'язатися романтичні стосунки.
Стрілець
У Стрільців яскравий, зоряний період життя затьмариться не менш зоряним розлученням або розставанням. Ваше життя вже не буде таким, як раніше: те, що назрівало давно — станеться раптово і справить ефект лавини. Одним словом — тримайтеся!
Козеріг
Козероги, у вас усе буде чудово! Грошові надходження, вдалі зміни в роботі, мрії знайдуть втілення і соціальний прояв. Вам доведеться дивитися до "інших берегів" з ентузіазмом і вірою в гарне майбутнє. Треба сказати, давно у вас не було такого перспективного і результативного періоду в житті!
Водолій
Водолії, ви ж пам'ятаєте, що у ваш знак перейшов Плутон і почав там ґрунтовно облаштовуватися. Це не може не вплинути на вас і ваше життя найкрутішим чином. Цієї весни на вас очікують воістину "американські гірки". З одного боку — непогані доходи, з іншого — великі й несподівані витрати. Програш у справах або страт не найперспективнішого проєкту. Іншими словами: вам слід переглянути свій підхід до всіх питань і починати робити все кардинально інакше. У вашому випадку старі прийоми більше не працюють. Плутон прийшов до вас саме за цим — на вас чекають зміни.
Риби
Вас гойдатиме між ангелами і демонами всю весну. Поїздки, пригоди, відрядження, нове навчання або отримання другої освіти, знайомства з романтичним продовженням. Словом, Рибам буде цікаво, а тим, хто їх оточуватиме — ще цікавіше!