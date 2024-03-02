Козерогам - счастье, Скорпионам - испытания. Таро-прогноз на яркие события марта 2024 для всех знаков

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Наступил март 2024 года, а это обстоятельство сообщает нам о том, что пора радоваться весне, доставать гардероб для более теплых дней, обновлять аксессуары и радоваться солнечным дням. Пришло время обновления и новых начинаний во всех смыслах. Конечно же, новое время несет новые события, следовательно, нужно разобрать самые важные события весны для всех знаков Зодиака на весну 2024.

Овен

Таро-прогноз на яркие события марта 2024 для Овнов

Овнов ожидают хорошие доходы или новый источник денег, новая работа, улучшение здоровья и вообще, большие перемены. Вас точно ожидает обновление в плане работы и карьерных достижений. Дерзайте!

Телец

Таро-прогноз на яркие события марта 2024 для Тельцов

Тельцам следует ожидать большие денежные поступления при ожесточенной борьбе за место под солнцем. Не исключены многочисленные поездки, вас ждут дороги, причем по разным поводам и с различными целями.

Близнецы

Таро-прогноз на яркие события марта 2024 для Близнецов

Близнецам также удастся поправить свое финансовое положение и ситуацию в семье и отношениях с близкими. Командировки и путешествия также найдут Близнецов этой весной. А еще вас ожидают важные перемены, в которых вы ощутите большой приток энергии.

Рак

Таро-прогноз на яркие события марта 2024 для Раков

Ракам предстоит замедлиться и ощутить радость наступившего времени года: вас будут посещать умозрительные настроения, счастье и умиротворение. Вы начнете мечтать о путешествиях в другие страны и к концу весны можете таки куда то уехать.

Лев

Таро-прогноз на яркие события марта 2024 для Львов

Многие Львы могут решиться на развод или расхождение с постоянным партнером. В любом случае вас ожидают важные перемены в личной жизни и уход из старой жизни в новую. Не исключено возвращение к бывшему партнеру.

Дева

Таро-прогноз на яркие события марта 2024 для Дев

У Дев не лучший период, как в рабочей сфере, так и в личной жизни. Ожидание обещанных денежных поступлений, необходимость становиться в оборону даже от самых близких людей, неуверенное положение. Но вам удастся сохранить равновесие и возобладать над ситуацией или многими процессами, которые придется контролировать: пускать на самотек нельзя.

Весы

Таро-прогноз на яркие события марта 2024 для Весов

К концу весны у Весов ожидается большое денежное везение и радость по этому поводу, чего не скажешь о начале периода. В марте вы ощутите нехватку денег или провал по проектам, ранее казавшимся перспективными. При этом, вы будете часто проводить время вне дома, в веселых и дружеских компаниях.

Скорпион

Таро-прогноз на яркие события марта 2024 для Скорпионов

В начале весны 2024 Скорпионов ожидают масштабные и не самые приятные перемены: Представителей знака ожидает период глобальной и тяжелой трансформации. Правда, к концу весны все наладится, вы венете свои силы и влияние на процессы в своей жизни, негатив сойдет на нет. У многих свободных Скорпионов могут завязаться романтические отношения.

Стрелец

Таро-прогноз на яркие события марта 2024 для Стрельцов

У Стрельцов яркий, звездный период жизни омрачится не менее звездным разводом или расставанием. Ваша жизнь уже не будет прежней: то, ч о назревало давно — произойдет внезапно и произведет эффект лавины. Одним словом — держитесь!

Козерог

Таро-прогноз на яркие события марта 2024 для Козерогов

Козероги, у вас все будет отлично! Денежные поступления, удачные перемены в работе, мечты обретут воплощение и социальную проявленность. Вам предстоит смотреть к "другим берегам" с энтузиазмом и верой в хорошее будущее. Надо сказать, давно у вас не было такого перспективного и результативного периода в жизни!

Водолей

Таро-прогноз на яркие события марта 2024 для Водолеев

Водолеи, вы же помните, что в ваш знак перешел Плутон и начал там основательно обустраиваться. Это не может не повлиять на вас и вашу жизнь самым крутым образом. Этой весной вас ожидают по истине "американские горки". С одной стороны — неплохие доходы, с другой — большие и неожиданные затраты. Проигрыш в делах или страт не самого перспективного проекта. Другими словами: вам следует пересмотреть свой подход ко всем вопросам и начинать делать все кардинально иначе. В вашем случае старые приемы больше не работают. Плутон пришел к вам именно за этим — вам предстоять изменения.

Рыбы

Таро-прогноз на яркие события марта 2024 для Рыб

Вас будет качать между ангелами и демонами всю весну. Поездки, приключения, командировки, новое обучение или получение второго образования, знакомства с романтическим продолжением. Словом, Рыбам будет интересно, а тех кто их будет окружать — еще более интересно!