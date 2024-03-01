Благовіщення Пресвятої Богородиці та початок Великого посту: новий церковний календар на березень 2024 року

Великий піст розпочнеться 18 березня, а Благовіщення Пречистої Діви Марії тепер святкуємо 25 березня. Які ще нові дати церковних свят у березні 2024 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

Календар церковних свят на березень 2024 року:

Оскільки з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, то тепер усі неперехідні свята українські православні віряни відзначають на 13 днів раніше:

1 березня — мучениці Євдокії;

2 березня — священномученика Феодота, святителя Іова, митрополита Київського і всієї Русі;

3 березня — мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска;

4 березня — преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла і Юліанії;

5 березня — святого Конона Мандонського;

6 березня — пам'ять 42 мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени;

7 березня — священномучеників, які в Херсонесі єпископствували: Василя, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших;

8 березня — преподобного Феофілакта, єпископа Нікомідійського;

9 березня — 40 мучеників Севастійських;

10 березня — мучеників Кодрата, Кипріана, Анекта і Крискента;

11 березня — святителів Софроніїв, Антипа і Єфимія;

12 березня — преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова;

13 березня — святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Перської;

14 березня — преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Київського;

15 березня — мученика Агапія і з ним сімох мучеників: Пулія, Тимолая, Роміла, двох Александрів і двох Діонісіїв;

16 березня — мученика Савіна; священномученика Олександра;

17 березня — преподобного Олексія, чоловіка Божого; мученика Марина;

18 березня — святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима і Євкарпія, початок Великого посту;

19 березня — священномучеників Хризанта і Дарії;

20 березня — святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави;

21 березня — преподобного Якова, єпископа Катанського;

22 березня — священномученика Василя Анкірського;

23 березня — преподобномученика Никона та його учнів;

24 березня — перед святом Благовіщення; преподобної Захарії;

25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії;

26 березня — віддання Благовіщення; Собор архангела Гавриїла;

27 березня — мучениці Матрони;

28 березня — преподобного Іларіона Нового; преподобного Стефана;

29 березня — священномучеників Марка і Кирила;

30 березня — преподобного Іоанна Ліствичника;

31 березня — преподобного Іпатія, єпископа.

Також Фокус писав, що не можна робити в день мучениці Євдокії