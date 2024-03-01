Гвінет Пелтроу зайнялася здоров'ям після того, як у її батька діагностували рак

Батько актриси Брюс Пелтроу помер від раку горла в жовтні 2002 року у віці 58 років. Її матері 2018 року поставили такий самий діагноз.

Американська актриса, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус" і "Еммі", Гвінет Пелтроу заявила, що увага до свого здоров'я пов'язана з історією хвороби її покійного батька Брюса Пелтроу. 29 лютого 51-річна зірка відповіла на запитання фанатів, зокрема про те, як вона прийшла до здорового способу життя, повідомляє Рeople.

"Так це почалося дуже давно... не знаю, в середині 90-х, через мого батька. Насправді це сталося тому, що в мого батька діагностували рак, коли мені було близько 25 років. Це стало каталізатором моєї уваги до їжі, токсинів довкілля, ліків та альтернативних методів лікування, таких як голковколювання", — поділилася знаменитість.

Гвінет розповіла, що її режим здоров'я включає в себе вживання великої кількості "варених овочів, усіх видів білків і корисних вуглеводів".

Вона зазначила, що такий підхід до харчування "працює дуже добре".

"Це ґрунтується на моїх медичних результатах і великих дослідженнях, які я проводила", — розповіла актриса. Пелтроу зазначила, що також намагається залишатися активною, займаючись фізичними навантаженнями одну годину щодня: "Я або прогулююся, або займаюся фітнесом чи пілатесом, або йду в сауну".

Це не вперше, коли актриса розповідає про Брюса, який помер у жовтні 2002 року від раку горла у віці 58 років. Під час попередніх запитань і відповідей в Instagram Story Гвінет розповіла про те, чого їй дуже не вистачає спілкування з батьком, його почуття гумору.

"Я дуже сумую за батьком і за його гумором. Вранці я просто гуляла з подругою, а в голові крутилися його фрази. Він був свого роду філософом. І тільки зараз я розумію його найблискучіші дотепи".

Однак Брюс Пелтроу не єдиний у родині Гвінет, хто хворів на рак. У 2022 році мати зірки Блайт Даннер повідомила, що у неї ремісія від раку порожнини рота, того самого захворювання, яке вбило її чоловіка. "Кожну людину тією чи іншою мірою торкнеться рак, але це незвично, щоб пара хворіла на один і той самий рак", — сказала 81-річна Деннер.

Нагадаємо, 10 жовтня повідомлялося про те, як Гвінет Пелтроу використовує свою статуетку "Оскар". Відео було знято влітку в її будинку в Гемптоні, 51-річна акторка привела інтерв'юера Джо Сабіа у свій сад.