"Мене просто скалічили": екссуддя "МастерШеф" Тетяна Літвінова розповіла, як ледь не померла під час пологів (відео)

Тетяна Літвінова зізналася, що хотіла другу дитину, однак в житті не склалося. Шеф-кухар також розповіла, чому самостійно більше не може завагітніти.

Відома шеф-кухар, ресторатор та екссуддя кулінарного шоу "МастерШеф Україна" Тетяна Літвінова розповіла, як через халатність лікарів, ледь не померла після пологів сина. Про це вона розповіла в інтервʼю Славі Дьоміну.

Зокрема, Тетяна зізналася, що більше не може самостійно мати дітей, оскільки після першої вагітності мала проблеми по жіночому. Як зʼясувалося, після пологів шеф-кухарю занесли інфекцію, через яку вона ледь не померла.

"У мене просто через перші пологи, мене просто скалічили, не було в мене шансу більше завагітніти. Я мало не померла після перших пологів. Тому, що мене зберегли більш-менш здоровою і зібрали, це величезне щастя. Занесли інфекцію. Хотіли видаляти матку. У мене було 8 курсів антибіотиків після пологів. Це була інфекція, яка вже жила в пологових будинках. Я була наскільки ослаблена, що мій імунітет не міг боротися. Але мене ще зберегли, щоб я могла народити дитину, але я вже не можу більше сама завагітніти",- зізналася Літвінова.

1:08:29 - "я задумувалась про ЕКО"

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Ресторатор також розповіла, що ще бувши в другому шлюбі задумалася про народження другої дитини. Зробити вона це хотіла шляхом ЕКО, однак тоді так і не наважилася.

"У мене був такий час в житті, в другому подружжі, коли я навіть задумувалася про ЕКО. З другим чоловіком я прям вмовляла його, щоб ми ще народили дитину, але мене зупинила фраза: "Я тебе підтримаю в цьому проєкт". Не було для кого народжувати, тільки для себе. А я вважаю все ж таки, що ми зʼєднанні з двох половинок — з маминої і татової. У мене вже це питання закрито. Тепер я чекаю онуків",- зізналася Літвінова.

Нагадаємо, у лютому екс-суддю "МастерШеф" Тетяну Літвінову госпіталізували в лікарню. Крім цього, на фронті загинув учасник кулінарного шоу "МастерШеф" Микола Молотов.