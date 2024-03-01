Євробачення 2024 не поза політикою: Ісландію може представляти палестинець

Палестинський поп-співак Башар Мурад сподівається представити Ісландію на конкурсі пісні "Євробачення" в травні. При цьому конкурс позиціонує себе як "неполітичний захід".

Співак Башар Мурад, якого називають "Палестинською Леді Гагою", чиї пісні включають "Інтифаду на танцполі", може представляти Ісландію на Євробаченні, що створює політичний головний біль для організаторів. Раніше скандал викликала пісня ізраїльської співачки Еден Голан "October Rain" про різанину 7 жовтня. Про це пише Daily Mail.

"Євробачення", яке приваблює мільйони телеглядачів, позиціонує себе як неполітичний захід і може дискваліфікувати тих, хто, на його думку, порушує це правило.

Однак чоловік, якого прозвали "Палестинською Леді Гагою", чиї пісні включають "Інтифаду на танцполі", може стати головним болем для організаторів заходу.

Член Європейської мовної спілки (EBU) заявив ізраїльському чиновнику, що пісня учасниці Еден Голан "порушує правила неупередженості", оскільки присвячена різанині 7 жовтня.

Тепер Ісландію може представити уродженець палестини Башар Мурад.

Кліп Башара Мурада

Цього року конкурс пройде з 7 до 11 травня у шведському місті Мальме на тлі протестів і бойкотів через триваючу війну в Газі, спровоковану нападом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Організатори конкурсу пісні "Євробачення" чинили опір закликам виключити Ізраїль із конкурсу, але заявили минулого тижня, що уважно вивчають заявку цієї країни.

Ісландія вибере свого учасника в суботу, а Мурад братиме участь у національному фіналі з піснею, написаною у співавторстві з Ейнаром Стефанссоном з ісландського гурту Hatari, відомого тим, що підняв банер із зображенням палестинських прапорів під час Євробачення 2019 року.

31-річний Мурад має такі хіти, як "Інтифада на танцполі", і прагне представити Ісландію своєю піснею "Дикий Захід", у якій розповідається про прагнення артиста до свободи.

Однак його музичне відео припускає, що воно може створити проблему для організаторів Євробачення, оскільки воно наповнене символами палестинського спротиву.

"Я хотів проілюструвати, через скільки перешкод нам, палестинцям, доводиться пройти, щоб бути почутими", — сказав Мурад інформаційному агентству Reuters в інтерв'ю.

Згідно з правилами Європейської мовної спілки (EBU), яка організовує конкурс, мовленнєві компанії-члени EBU обирають учасників, які представлятимуть свої країни з усієї Європи та за її межами.

Росію усунули від участі в конкурсі 2022 року через повномасштабне вторгнення в Україну.

Еден Голан Фото: Walla!

Співаки будь-якої національності можуть брати участь у внутрішній кваліфікації Ісландії, якщо вони заспівають свою пісню в першому півфіналі ісландською мовою.

Мурад, який народився і живе в Єрусалимі, сказав, що вивчити цю пісню ісландською мовою було складно, але він помітив деяку схожість з арабською мовою.

Коли його запитали, чи хоче Мурад, щоб Ізраїль узяв участь у конкурсі, він відповів: "Звичайно, я не хочу, щоб там був мій окупант. Але моя головна мета зараз — уперше в історії винести голос палестинців на головну сцену".

Щорічний конкурс чотири рази вигравав Ізраїль, де він популярний і часто розглядається як барометр міжнародного становища країни.

Нагадаємо, Еден Голан порадили змінити текст пісні, представленої на конкурс цього року, інакше вона ризикує бути дискваліфікованою.

Міністр культури Ізраїлю Мікі Зохар у соціальних мережах поскаржився на тиск.

Спірна цензура, про яку повідомив ізраїльський новинний сайт Walla!, виникла після того, як реп-пісня, що закликає до вбивства британської співачки Дуа Ліпи та американської моделі Белли Хадід, очолила ізраїльські чарти. Провоєнну пісню розкритикували за те, що вона повідомила пропалестинським знаменитостям, що вони заслуговують на "відплату".