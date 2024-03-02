Жителі англійського села скаржаться на арабського шейха, який перетворив їхнє життя на пекло

Шейх Мохамед бен Рашид Аль Мактум дозволив стріляти на своїй землі в Ессексі. Місцеві жителі кажуть, що розваги шейха заважають їм жити.

Між жителями тихого села в Ессексі та правителем Дубая, шейхом-мільярдером розгорівся скандал. Мільярдер, який володіє майже 5000 акрами сільськогосподарських угідь в Ессексі, дозволяє вирощувати фазанів і голубів на землі недалеко від Брейнтрі. А потім полює на них. Про це пише Daily Mail.

Місцеві жителі, які живуть у крихітному селі Барнфілд Снейлінг, кажуть, що "п'яні вечірки" гостей шейха, які відбуваються не рідше ніж двічі на тиждень, "зруйнували їхнє життя" за останні п'ять років.

Компанія шейха Мохамеда бін Рашида Аль Мактума Saker Estates і Essex Farms надала дозвіл Yorney Valley Shoot на використання величезних земель.

Шейх Мохамед бен Рашид Аль Мактум із дружиною Фото: Getty Images

Тепер він дає змогу полювати на своїх землях за скромну суму від 645 до 1290 фунтів стерлінгів із можливістю відстріляти до 200 птахів у період із вересня до січня.

Жителі села поруч скаржаться, що мертві птахи приземляються у них на подвір'ї. Інші кажуть, що бачать мисливців буквально у себе за парканом.

На сайті, який пропонує пополювати на землях шейха Мактума, сказано: "Наші угіддя розташовані в Ессексі, недалеко від Грейт-Сейлінга, це ліси та покривні культури, де ми випускаємо як французьких, так і англійських куріпок і фазанів. Ми пропонуємо від 150 до 200 днів для полювання на птахів. Ми можемо організувати кожен день команди відповідно до їхніх потреб, від поїздок на куріпок до поїздок на фазанів, а також полювання на вальдшнепа".

52-річна Лора Томпсон, яка останні шість років жила в химерному селі зі своїм 54-річним чоловіком Адамом, розповіла: "Шейха Дубая, який володіє цією землею, схоже, це не хвилює. Навіщо стріляти біля наших будинків, якщо в них є для цього тисячі акрів? П'ять місяців на рік стрілянина затьмарювала наше життя. Таке відчуття, що ми живемо на полігоні. Стрілянина починається з 9 ранку".

Також вони скаржаться, що гості шейха псують місцеві дороги та їздять п'яними. А підстрелені ними птахи падають у їхніх садах і городах.

"Мені доводилося збирати мертвих птахів у нашому саду. Деякі навіть не померли, тож мені довелося позбавити їх страждань", — розповів ще один місцевий житель.

Інші жителі села скаржаться, що іноді шалені кулі потрапляють у їхні будинки.

Історичний маєток Лонгкросс, розташований недалеко від Чобема в графстві Суррей, купив шейх Мохаммед у 1990-х роках як місце, де можна було врятуватися від задушливих літніх спекотних днів у Перській затоці.

Маєток Лонгкросс, що належить шейху Фото: Essex Police

У 2019 році він опинився в центрі скандалу, коли побудував кілька сараїв, не отримавши на це дозволу.

Шейха Мохаммеда, статки якого становлять близько 4 мільярдів фунтів стерлінгів, також звинуватили в прояві "цинічного ігнорування" законів про планування, звівши навколо свого маєтку шестифутову металеву огорожу з шипами "тюремного типу".

Нагадаємо, раніше шейх опинився в центрі скандалу, коли від нього втекла його дружина, сестра короля Йорданії, забравши з собою дітей.