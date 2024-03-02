Думала 10 років: принцеса Ксенія Саксонська розповіла, як стала зіркою Playboy (фото)

Німецька 37-річна спадкоємиця — перша жінка королівського походження, яка погодилася на відверту фотосесію. Її прапрапрадід Фрідріх Август III, останній король Саксонії, схвалив би цю ідею, стверджує принцеса.

Принцеса Ксенія Саксонська з Німеччини стала учасницею пікантної фотосесії в березневому випуску журналу Playboy. Аристократка позує в простирадлі, що закриває половину її тіла, повідомив британський таблоїд Dаily Mirror.

Німецька 37-річна спадкоємиця стала першою людиною королівського походження, яка позувала для журналу. На ній не було нічого, крім білого простирадла, а на інших фотографіях вона була одягнена в прозору спідницю або тонке боді. Ксенія Саксонська зізналася, що їй довелося довго чекати, щоб прикрасити обкладинку, але це була її ідея.

Ксенію Саксонську просили брати участь у відвертій фотосесії десять років тому

У бесіді з журналістами вона розповіла, що вперше її попросили взяти участь у відвертій фотосесії десять років тому.

"Я думала про це десять років, коли мені було за двадцять. Мене попросили це зробити, але я не була готова. Зрештою я зважилася і тому сказала: "Давайте зробимо це", — пояснила принцеса.

Під час зйомок Ксенія Саксонська розповіла журналу Playboy про її предків, зокрема прапрапрадіда Фрідріха Августа III, останнього короля Саксонії. На її думку, родичі "безумовно схвалили б цей крок".

Ксенія Саксонська хоче показати, що кожна жінка прекрасна своєю природністю

"Я хочу показати світові, що кожна жінка прекрасна така, яка вона є. Необов'язково відповідати тенденціям, робити операції на тілі тільки для того, щоб комусь догодити. У мене є розтяжки, я пишаюся тим, що можу їх показати", — зауважила аристократка.

Ксенія Саксонська раніше написала автобіографію під назвою "Ксенія: життя принцеси у 21-му столітті".

Нагадаємо, 22-річна модель Playboy Гієке Конінгс назвала американську зірку, 49-річного Леонардо Ді Капріо "надто дивним і надто старим".

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