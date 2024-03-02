Думала 10 років: принцеса Ксенія Саксонська розповіла, як стала зіркою Playboy (фото)
Німецька 37-річна спадкоємиця — перша жінка королівського походження, яка погодилася на відверту фотосесію. Її прапрапрадід Фрідріх Август III, останній король Саксонії, схвалив би цю ідею, стверджує принцеса.
Принцеса Ксенія Саксонська з Німеччини стала учасницею пікантної фотосесії в березневому випуску журналу Playboy. Аристократка позує в простирадлі, що закриває половину її тіла, повідомив британський таблоїд Dаily Mirror.
Німецька 37-річна спадкоємиця стала першою людиною королівського походження, яка позувала для журналу. На ній не було нічого, крім білого простирадла, а на інших фотографіях вона була одягнена в прозору спідницю або тонке боді. Ксенія Саксонська зізналася, що їй довелося довго чекати, щоб прикрасити обкладинку, але це була її ідея.
У бесіді з журналістами вона розповіла, що вперше її попросили взяти участь у відвертій фотосесії десять років тому.
"Я думала про це десять років, коли мені було за двадцять. Мене попросили це зробити, але я не була готова. Зрештою я зважилася і тому сказала: "Давайте зробимо це", — пояснила принцеса.
Під час зйомок Ксенія Саксонська розповіла журналу Playboy про її предків, зокрема прапрапрадіда Фрідріха Августа III, останнього короля Саксонії. На її думку, родичі "безумовно схвалили б цей крок".
"Я хочу показати світові, що кожна жінка прекрасна така, яка вона є. Необов'язково відповідати тенденціям, робити операції на тілі тільки для того, щоб комусь догодити. У мене є розтяжки, я пишаюся тим, що можу їх показати", — зауважила аристократка.
Ксенія Саксонська раніше написала автобіографію під назвою "Ксенія: життя принцеси у 21-му столітті".
Нагадаємо, 22-річна модель Playboy Гієке Конінгс назвала американську зірку, 49-річного Леонардо Ді Капріо "надто дивним і надто старим".
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