3 березня 2024 року: мучеників Євтропія, Клеоника, Василіска — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна виносити сміття після заходу сонця. Прилетіли шпаки цього дня — до гарного врожаю зернових.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Євтропія, Клеоника, Василіска. Вони не погодилися зректися віри, за що були піддані тортурам. Брати Клеоник і Євтропій були розіп'яті. Василіска закололи мечем.

Також 3 березня в Україні та світі святкують Всесвітній день дикої природи.

Що не можна робити 3 березня:

ходити в ліс

позичати гроші та брати їх у борг

виносити сміття після заходу сонця

Народні прикмети та повір'я:

прилетіли шпаки — до гарного врожаю зернових

сніг тане і знову йде — до затяжної весни

горобці купаються в калюжах — до сонячної погоди

День ангела святкують:

Василіск, Євтропій, Зінон, Зоїл, Клеонік, Марфа, Михайло, Піама

А також у цей день:

1866 — у Києві відкрито публічну бібліотеку (тепер — Національна парламентська бібліотека України)

1875 — прем'єра в Парижі опери "Кармен" Жоржа Бізе, що завершилася провалом

1875 — у Монреалі, на ковзанці "Вікторія" відбувся перший офіційний матч із хокею з шайбою

1894 — у паризькому нічному клубі вперше у світі відбулася вистава професійного стриптизу

1919 — з Ванкувера (Канада) до Сіетла (США) відправлено першу у світі міжнародну авіапошту.

1923 — у продаж надійшов перший у світі новинний тижневик — "Time"

1945 — відкрилася Львівська обласна картинна галерея

1947 — вступив у дію перший агрегат відновленої Дніпровської ГЕС

1955 — Елвіс Преслі вперше з'явився на телебаченні