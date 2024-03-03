3 березня 2024 року: мучеників Євтропія, Клеоника, Василіска — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна виносити сміття після заходу сонця. Прилетіли шпаки цього дня — до гарного врожаю зернових.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Євтропія, Клеоника, Василіска. Вони не погодилися зректися віри, за що були піддані тортурам. Брати Клеоник і Євтропій були розіп'яті. Василіска закололи мечем.
Також 3 березня в Україні та світі святкують Всесвітній день дикої природи.
Що не можна робити 3 березня:
- ходити в ліс
- позичати гроші та брати їх у борг
- виносити сміття після заходу сонця
Народні прикмети та повір'я:
- прилетіли шпаки — до гарного врожаю зернових
- сніг тане і знову йде — до затяжної весни
- горобці купаються в калюжах — до сонячної погоди
День ангела святкують:
Василіск, Євтропій, Зінон, Зоїл, Клеонік, Марфа, Михайло, Піама
А також у цей день:
1866 — у Києві відкрито публічну бібліотеку (тепер — Національна парламентська бібліотека України)
1875 — прем'єра в Парижі опери "Кармен" Жоржа Бізе, що завершилася провалом
1875 — у Монреалі, на ковзанці "Вікторія" відбувся перший офіційний матч із хокею з шайбою
1894 — у паризькому нічному клубі вперше у світі відбулася вистава професійного стриптизу
1919 — з Ванкувера (Канада) до Сіетла (США) відправлено першу у світі міжнародну авіапошту.
1923 — у продаж надійшов перший у світі новинний тижневик — "Time"
1945 — відкрилася Львівська обласна картинна галерея
1947 — вступив у дію перший агрегат відновленої Дніпровської ГЕС
1955 — Елвіс Преслі вперше з'явився на телебаченні