Кетрін Зета-Джонс поділилася сімейними знімками (фото)

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас виховують двох спільних дітей — Ділана та Керіс. Подружжя офіційно разом з 2000 року.

54-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс поділилася сімейними кадрами. Фото зірка екрану опублікувала в Instagram.

Дружина 79-річного Майкла Дугласа показала, як вона з коханим та їхнім сином відвідала публічну подію. Для виходу у світ Кетрін обрала темне вбрання та золоті сережки-кільця. На першому знімку вона посміхалася та позувала з 23-річним сином Діланом, який став першою спільною дитиною подружжя.

"Така захоплена", — зазначила британська знаменитість.

Кетрін Зета-Джонс із сином Діланом Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

На другому кадрі зірка фільму "Маска Зорро" показалася з чоловіком, який обрав для події діловий костюм та світлу сорочку.

"Ніч, яка запамʼятається", — написала Кетрін Зета-Джонс.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

Доньки Керіс разом із зірковими батьками цього вечора не було. Зета-Джонс та Дуглас одружилися у 2000 році. Тоді ж народився їхній первісток Дуглас, а згодом на світ зʼявилася донька. Також у голлівудського актора є син Кемерон від попереднього шлюбу з Діандрою Люкер. З ним Кетрін доволі добре ладнає, публічно вітаючи його зі святами.

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас з дітьми зустріли Новий 2024 рік в Індії.

Також Фокус писав про те, як Кетрін Зета-Джонс виглядає без макіяжу.