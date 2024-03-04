"Люблю їх": Євген Клопотенко показав рідкісні знімки з сім'єю з дитинства та юності

Зірковий шеф-кухар зібрав усіх значущих людей у своєму ресторані за одним столом. У публікації, яку він присвятив цій події, Євген Клопотенко адресував кожному члену родини теплі слова.

Відомий український кулінар Євген Клопотенко поділився з підписниками архівними фотографіями, на яких зображений зі своїми рідними та близькими. Знімки Клопотенко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Фотографії кулінар забезпечив гумористичним підписом.

"Дійові особи. Мама — супервихована і найбільш етикетна з нас. Тато любить за столом поговорити про померлих родичів, яких ніхто не знає. Сестра — як ніжність, тільки навпаки. Люблю їх", — написав Клопотенко.

На одному з фото кулінар показав, як зібрав усіх родичів за святковим столом.

Євген Клопотенко із сім'єю Фото: Instagram/Євген Клопотенко

На іншому знімку Євген зображений разом із сім'єю на тлі локації, де знімали кулінарне шоу "Майстер шеф".

Євген Клопотенко із сім'єю Фото: Instagram/Євген Клопотенко

Ще один знімок присвячений батькам Євгена. На ньому пара зображена в момент, коли танцювала танець.

Євген Клопотенко із сім'єю Фото: Instagram/Євген Клопотенко

На кількох фото український кулінар знятий поруч зі своїм батьком, який у минулому працював інженером.

Євген Клопотенко із сім'єю Фото: Instagram/Євген Клопотенко Євген Клопотенко із сім'єю Фото: Instagram/Євген Клопотенко

А ось мама Євгенія працювала завучем у школі.

Євген Клопотенко із сім'єю Фото: Instagram/Євген Клопотенко

Клопотенко також поділився з підписниками раритетними знімками, зробленими за часів його дитинства і юності. На одному з них він разом із сім'єю відпочиває восени на природі.

Євген Клопотенко із сім'єю Фото: Instagram/Євген Клопотенко

А на другому маленький Євген разом із мамою та сестрою відпочивають у наметі.

Євген Клопотенко із сім'єю Фото: Instagram/Євген Клопотенко

Нагадаємо, у грудні 2023 року Євген Клопотенко зізнався, що мав бронь від армії. Зокрема, кухар зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення на територію України отримав бронь від Міністерства культури. Тривала вона до кінця 2022 року. Наразі він не має жодних поблажок чи протипоказань, щоб не служити в армії.

У жовтні 2023 року Євген Клопотенко показав свій "ранок після весілля". Переможець шоу "МастерШеф" опублікував кадр, на якому постав закутаним у ковдру і з чашкою кави в руках. До образу він додав чорні сонцезахисні окуляри та зазначив локацією Андріївський узвіз у столиці України.