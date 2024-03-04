Леонардо Ді Капріо провів час з родиною (фото)

Батьки голлівудського актора розлучилися, коли йому був лише рік. Наразі Джордж Ді Капріо одружений з Пеггі Фаррар.

49-річний американський актор Леонардо Ді Капріо провів час з родиною. Про це пише Daily Mail.

Голлівудську зірку помітили з його татом Джорджем Ді Капріо, мачухою Пеггі Фаррар і 16-річною племінницею Норманді Фаррар. Сім'я відвідала ресторан Cipriani в Беверлі-Гіллз.

Ді Капріо-менший був у картатій сорочці, чорному піджаку, світлих штанах та чорних кросівках. Актор також був у чорній захисній масці на обличчі та чорно-білій кепці, а волосся його було зібране у хвіст, який стирчав ззаду.

Леонардо Ді Капріо провів час з родиною

Батько Леонардо та його мама Ірмелін Інденбіркен розлучилися у 1975, коли актору був лише рік. У 1995 Джордж одружився з Пеггі Фаррар, з якою досі перебуває у шлюбі.

Батько голлівудської зірки зіграв невелику роль у комедії Пола Томаса Андерсона про дорослішання "Піца з лакрицею", яка розгортається в 1970-х роках. Письменник зобразив власника магазину перук, який переконав головного героя фільму почати власну справу.

Леонардо Ді Капріо з батьком та мачухою у 2023 році

Щодо самого Лео, то наразі він зустрічається з італійською супермоделлю Вітторією Черетті. Про їхні стосунки стало відомо наприкінці літа 2023 року після низки кадрів папараці та одкровень інсайдерів.

Нагадаємо, модель Playboy розкритикувала Леонардо Ді Капріо.

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