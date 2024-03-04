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Відомий український музикант зізнався, чи копіював він Олега Винника (фото, відео)

Олександра Мандровська
Співак Андрій Кравченко стверджує, що ніколи не копіював автора хіта про молоду вовчицю навмисно

Андрій Кравченко займається музикою з юнацтва. У розмові з журналістами він наголосив, що популярності досяг сам, а не завдяки тому, що мав популярність музиканта, з яким його часто порівнюють через схожі голоси.

Український музикант Андрій Кравченко відреагував на те, що користувачі соцмереж часто порівнюють його з іншою зіркою вітчизняного шоубізнесу — Олегом Винником. Про це співак розповів в ефірі програми "Міністерство прем'єр".

За словами музиканта, він ніколи не займався боді-модифікаціями, не виправляв свою зовнішність і не намагався якось інакше копіювати на сцені Винника.

"Я розумію чому це саме так. Тому що схожі тембри. Чи копіював хтось когось? Так це ні, тому що я вже співаю 15 років. Просто настав мій зоряний час. І очі, і зуби в мене такі, як є, і були завжди. Нічого не робив і не підробляв. Усе оригінальне", — сказав журналістам Андрій Кравченко.

Андрій Кравченко — заслужений артист естрадного мистецтва України. Свого часу закінчив школу мистецтв, а потім — Інститут культури. П'ять років працював в ансамблі пісні й танцю Державної прикордонної служби України. У 2020 році він увійшов до рейтингу "ТОП-100 видатних чоловіків Київщини".

Андрій Кравченко займається музикою з юності
Фото: Андрій Кравченко / Instagram

Українці вже давно порівнюють Кравченка з виконавцем відомого в країні хіта "Вовчиця" Олегом Винником. Користувачі соцмереж відзначають як зовнішню схожість артистів (стверджують, що в них однаковий розріз очей, так і схожу манеру виконання пісень і навіть тембр голосу:

  • Винник нервово курить осторонь.
  • Усі повадки Винника. Смішно, ніби пародист.
  • Олег Винник помолодшав і постригся?
Українці часто порівнюють Андрія Кравченка з Олегом Винником
Фото: Скриншот

Сам Кравченко також не так давно розповів журналістам про те, чому його часто згадують у парі з Олегом.

"Хтось каже — у нас схожі голоси, дехто навіть каже, що ми і зовні схожі. Чув чутки, що ми нібито брати. Навіть було таке, що мене його сином називали. Була ще історія, коли я був у залі на концерті Олега і до мене підходили його фани фотографуватися", — сказав виконавець.

Нагадаємо, наприкінці лютого в соцмережі з'явився новий знімок Олега Винника. Артист від початку повномасштабної війни зник із медійного простору. Раніше він заявляв, що перебуває в Німеччині, де проходить лікування.

У ці ж дні співачка Оля Полякова розповіла про конфлікт із Винником через гроші. За її словами, через поспішний від'їзд Олега Винника в Німеччину після того, як ЗС РФ вторглися в Україну, вона втратила суму в €150 тисяч. Ці гроші Олі Поляковій довелося заплатити рекламодавцям і спонсорам її кліпу, в якому вона дуетом із Винником виконала пісню "Длинноногое счастье".