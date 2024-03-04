Як прати речі, щоб вони слугували довше

Мабуть, ви помічали, що інколи речі вже після першого прання втрачають свій зовнішній вигляд і вже не такі привабливі як раніше, а колись білі речі мають сірий, або рожевий відтінок? Все тому, що ви не правильно перете свої речі. Саме через нехтування правил прання більшість людей втрачають свої улюблені речі.

Прати речі треба так, щоб вони служили довше, а значить важливо дотримуватися правильних порад. Стиліст Анастасія Мальцева розповіла, декілька порад для прання, які здатні зберегти ваш одяг.

Правило 1

Біле до білого, кольорове разом. Здавалося б банально, але як часто ти дістаєш з пралки колись білу, а тепер ніжно рожеву сорочку?

Правило 2

40 градусів, 400 обертів. Запамʼятай, як таблицю множення. Це режим для основного прання. Високі температури та оберти вбивають волокна і саме так речі сідають, кошлатяться і деформуються.

Правило 3

Не нехтуй швидким режимом та спеціальними режимами для вовни та шовку — це також убереже одяг. До речі, якщо на вашій футболці немає плям і її треба просто освіжити — 20-хвилинного прання достатньо!

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Правило 4

Якщо все ж прати светри руками впадло, то після спеціального делікатного режиму — без віджиму — розклади светрик на рушник, скрути його ковбаскою та дай тканині ввібрати зайву вологу, далі светр розклади на горизонтальній поверхні якомога далі від обігрівачів до повного висихання.

Правило 5

Плісировані речі перемо в делікатному режимі без віджиму і сушимо на вішаку — так складки довше триматимуть форму.

Правило 6

Рідкі мийні засоби: вони краще вимиваються. І улюбленого гелю достатньо 1/3-1/2 ковпачка. Цілий варто заливати лише для постільної білизни і її єдину можна прати на максимальній температурі та обертах.

Правило 7

І останнє: заведіть мішок для прання. Все, що може чіплятись, типу бюстгальтерів, періть в ньому. А також кросівки та делікатні тканини, типу сатину. Ну і все вищеперераховане не скидуємо, звісно, разом в один бак.

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