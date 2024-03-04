Кейт Міддлтон уперше помітили після операції (фото)

На початку 2024 року дружина принца Вільяма, майбутнього короля Великої Британії, перенесла операцію на черевній порожнині. Вона повернеться до публічних обовʼязків не раніше Великодня.

Кейт Міддлтон уперше помітили після операції на черевній порожнині, яку вона перенесла в січні 2024 року. Про це повідомляє Windsor Royal Family.

Принцеса Уельська пересувалася машиною з мамою Керол Міддлтон. Дружина принца Вільяма була з розпущеним волоссям та в сонцезахисних окулярах, поки її мама була за кермом темного автомобіля.

"Як чудово знову її бачити!" — зазначають на сторінці прихильників королівської родини Великої Британії.

Кейт Міддлтон з мамою

У січні 2024 року стало відомо, що мама трьох дітей перенесла операцію на черевній порожнині, яку в Кенсінгтонському палаці назвали плановою. Одразу було повідомлено, що Кейт Міддлтон не повернеться до виконання публічних обовʼязків до Великодня, який у 2024 припадає на 31 березня.

Принцесу Уельську в Лондонській клініці переважно відвідував принц Вільям, оскільки дітей подружжя не пускали до хворої мами. Вони спілкувалися по відеозвʼязку.

Принц Вільям відвідував Кейт Міддлтон у лікарні Фото: Getty Images

Повідомлялося, що монарша персона після повернення з лікарні до маєтку Аделаїда у Віндзорі, ймовірно, виконуватиме лише відносно легку роботу, наприклад, комунікуватиме зі своїми благодійними організаціями.

Нагадаємо, як Кейт Міддлтон допомагає королю Чарльзу ІІІ одужувати.

Також Фокус писав про відповідь королівської родини на спекуляції щодо здоровʼя Кейт Міддлтон.