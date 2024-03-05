Акцентний макіяж і блиск металу: Нікітюк здивувала своїм перевтіленням у співачку з 90-х (фото, відео)

Телеведуча разом зі своїм колегою Ігорем Новинчуком переспівали пісню "Двоє" українського гурту "Фантом-2". Для цього вони максимально повторили образи її учасників Романа Матіяша та Ольги Гречко.

Телеведуча Леся Нікітюк разом із колегою Ігорем Новинчуком перевтілилися в учасників гурту "Фантом-2" і приміряли на себе образи їхніх 90-х. Ведучі знялися для відеоролика, який Нікітюк розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Нікітюк і Новинчук переспівали хіт гурту під назвою "Двоє". Однак текст вони змінили: у ньому йдеться про жахи війни з Росією, а самі виконавці закликають українців перерахувати військовим гроші на нові безпілотники. Ідея відеоролика продиктувала художні рішення для нього. Так, Леся та Ігор співають на тлі українських міст і краєвидів, які постійно змінюються. А, коли Новинчук у кадрі повертається до глядачів спиною, у нього на голові видно напис "На дрони".

Для зйомки цього мінікліпу Нікітюк обрала короткий кардиган із металізованої нитки сіро-білого кольору з чотирма накладними кишенями. Під нього зірка одягла спідницю металевого кольору. Образ телеведуча доповнила чорними колготками та такого ж кольору туфлями на невеликих підборах.

Крім того, Лесі зробили відповідну укладку — завили волосся в дрібні локони й зробили начос, прикрасивши зачіску невеликою шпилькою. Для макіяжу очей Нікітюк використала темні тіні, а губи підкреслила помадою насиченого бордового відтінку. Як аксесуар на ведучій були сережки у вигляді великих тонких кілець.

Лесі Нікітюк зробили популярні в 90-х роках минулого століття макіяж і зачіску

Новинчук зі свого боку був одягнений у чорний піджак (під нього ведучий не одягав сорочку) і чорні штани, які він заправив у берці. На шиї в нього був одягнений ланцюжок із натільним хрестиком, а образ Ігор доповнив чорними окулярами.

Леся Нікітюк та Ігор Новинчук перевтілилися в учасників гурту "Фантом-2"

Зазначимо, що "Фантом-2" — це український музичний гурт родом з Івано-Франківська, заснований 1996 року. У гурті було двоє учасників — Роман Матіяш та Ольга Гречко, які створювали музику в стилі "євро-денс". У жовтні 1996 року гурт "Фантом-2" випустив свій перший альбом "Зоряні війни", який продався накладом понад 1 млн аудіокасет. У середині 90-х вони збирали стадіони, давали по 20 концертів на місяць і виступали на одній сцені з DJ BoBo і групою Bad Boys Blue. Група розпалася 1999 року.

Український музичний гурт "Фантом-2"

Нагадаємо, у лютому Леся Нікітюк показала приготований у печі своїми руками борщ. Щоб позбутися стресу і поліпшити своє ментальне здоров'я, телеведуча вирушила на відпочинок у полтавське село. Там Леся Нікітюк займалася народними ремеслами та насолоджувалася близькістю до природи.

А наприкінці грудня 2023 року Леся Нікітюк у спокусливій сукні показала свою першу ялинку в новій квартирі. Доповнила образ Нікітюк чорними капроновими колготками. Також підкреслила свою красу телеведуча прикрасами на шиї у формі хрестика, довгими сережками на вухах і годинником у формі змії на руці.