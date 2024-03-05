"Він медійна особа": Аліна Гросу вдруге вийшла заміж, — ЗМІ

Уперше про те, що в неї нові стосунки після розставання з Романом Полянським Гросу натякнула восени 2023 року. Тоді у своєму фотоблозі вона виклала романтичні сторіс із невідомим чоловіком.

Співачка Аліна Гроссу після розставання з актором Романом Полянським вийшла заміж ще раз. Про це на правах анонімності розповіла її близька подруга в інтерв'ю Богдану Беспалову.

"Він відомий і медійний в Україні. Вона не хоче цим шлюбом робити його більш відомим, адже в парі у стосунках постійно є "конкуренція". Зараз Гросу не поспішає виводити його з тіні", — розповіла вона журналістам.

Подруга співачки також зазначила, що обранець Аліни Гроссу володіє досить жорстким характером і між подружжям навіть наростає конкуренція за те, хто буде главою новоствореної сім'ї.

Сама Аліна не підтверджує, але й не спростовує інформацію про свій новий шлюб. На початку жовтня 2023 року вона у своїх Instagram-stories Гросу поділилася романтичними кадрами з невідомим чоловіком і натякнула, що тепер щаслива в нових стосунках. На одному з таких stories Аліна показала, як чоловік ніжно тримає її руку під час спільного відвідування кафе.

У наступних публікаціях Аліна зауважила, що не треба її жаліти. У кадрі загадковий бойфренд Гросу гладив її по щоці, а вона дивилася на нього закоханим поглядом. З історії зрозуміло, що вони перебувають в Америці, вдалині майорить прапор США.

Зазначимо, що влітку 2019 року Аліна Гросу вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Того ж року пара розлучилася. Потім у неї був роман з актором Романом Полянським. Незабаром стосунки закінчилися, а Роман повернувся в Москву восени 2022 року. Артистка тоді не прокоментувала їхнього розставання. Навесні 2023 року поїхала до Сполучених Штатів на навчання в Голлівудську школу акторської майстерності (Theatre of Arts Hollywood Acting School) у Лос-Анджелесі.

ЗМІ з посиланням на інсайдерів стверджують, що Аліна Гросу вийшла заміж за медійну персону Фото: Скриншот

Нагадаємо, наприкінці лютого Христина Лебідь чесно зізналася, чи вийшла заміж за Розенка. Влітку 2023 року поширилися чутки, що пара одружилася. На весіллі друзів Олена-Крістіна спіймала букет нареченої.

А в грудні 2023 року стало відомо про те, що режисерка "Барбі" вийшла заміж за давнього партнера. Грета Гервіг і Ноа Баумбах уже виховували двох спільних дітей.